La decisión: no salen de la cárcel

La Justicia resolvió que los dos acusados por la balacera en Valentina Sur continuarán detenidos.

El tribunal, integrado por Carolina García, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo, confirmó la prisión preventiva que ya había sido dictada y descartó cualquier alternativa de menor gravedad.

Por qué rechazaron el pedido de la defensa

Durante la audiencia, la defensa solicitó que se revoque la medida y planteó que no existían riesgos procesales. También pidió, de manera subsidiaria, que se otorgue el arresto domiciliario.

Ese planteo no prosperó.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco, insistió en que la gravedad del hecho, el contexto previo de conflictividad y la necesidad de resguardar a testigos y víctimas obligan a mantener la detención.

Qué evaluó el tribunal

Los jueces analizaron los argumentos de ambas partes y concluyeron que la resolución del juez de garantías estuvo correctamente fundada.

En ese sentido, señalaron que siguen vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y que ninguna medida alternativa resulta suficiente en esta etapa.

Cuánto tiempo seguirán detenidos

Con esta decisión, quedó confirmada la prisión preventiva por el plazo de un mes para D. J. C. y S. A. M.

Ambos están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado, en concurso real y en calidad de coautores.

Una causa que sigue en marcha

La investigación continúa y se encuentra en una etapa clave.

Mientras se reúnen pruebas y se avanza en el expediente, la decisión judicial asegura que los acusados permanezcan detenidos, bajo la consideración de que su liberación podría afectar el desarrollo del caso.

De la balacera a la audiencia que definió su situación

El caso que llegó a revisión judicial se originó el 6 de abril por la noche, en la esquina de Puerto Deseado y Juez Garro, en Valentina Sur. Según la investigación, dos personas en moto dispararon contra un grupo que estaba en un carro de comidas.

El ataque dejó un saldo grave: un joven murió tras recibir un disparo y una adolescente resultó herida en las piernas. A partir de ese hecho se inició una causa penal con dos imputados identificados.

Con los primeros elementos reunidos, un juez de garantías dictó la prisión preventiva para ambos acusados por la gravedad del episodio y los riesgos procesales.

Esa decisión fue apelada por la defensa, lo que derivó en la audiencia en la que un tribunal terminó confirmando que los imputados seguirán detenidos.