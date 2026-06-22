El exministro radical de Río Negro, César Barbeito, regresó de sus vacaciones en el exterior, se presentó voluntariamente ante una comisaría de Bariloche y ya fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Pomona para comenzar a cumplir una condena de tres años y seis meses de prisión por la histórica causa de los sobresueldos. La Corte Suprema rechazó los últimos recursos de la defensa y dejó firme una de las sentencias por corrupción más resonantes de la historia reciente de la provincia.

Barbeito, exministro de Coordinación, primero, y de Educación, después, de l gestión de Miguel Saiz, decidió regresar de unas vacaciones en el Caribe. Apenas llegó a Río Negro, se presentó ante la Policía y quedó detenido.

De esta manera, se convirtió en el segundo condenado en comenzar a cumplir la pena de prisión efectiva. El primero había sido el exsecretario General de la Gobernación y exlegislador Francisco "Ringo" González, quien el viernes pasado se presentó en la Subcomisaría 72° de Darwin y posteriormente fue trasladado a la misma unidad penal ubicada en Pomona, en el Valle Medio.

No se trata de un dato menor. Tanto Barbeito como González recibieron las penas más severas dentro del expediente judicial porque los tribunales entendieron que fueron autores materiales de la maniobra.

Según quedó acreditado durante el proceso, la distribución de los fondos públicos cuestionados se realizaba desde la cartera de Coordinación que ambos condujeron en distintos períodos de la gestión provincial.

Sin embargo, pese a la detención, la batalla judicial parece no haber terminado. El abogado defensor de Barbeito, Damián Torres, adelantó que durante esta semana presentará un pedido de prescripción de la causa. La estrategia apunta a intentar revertir la situación procesal del exfuncionario y conseguir su liberación, aunque el escenario aparece complejo luego de la contundente decisión adoptada por la Corte Suprema.

La Corte también dejó firme la sentencia contra otros seis exintegrantes del gabinete del exgobernador Miguel Saiz. Entre ellos aparecen los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, además del extesorero general José Ongaro.

A diferencia de Barbeito y González, todos ellos recibieron penas de dos años y medio de prisión en suspenso. Eso significa que no deberán ingresar a una unidad penitenciaria, aunque las condenas quedaron registradas y firmes luego de más de una década de litigios, apelaciones y recursos.

Causa sobresueldos

La investigación se había iniciado en 2011 a partir de una denuncia de la Defensora del Pueblo Ana Piccinini, que expuso un esquema de pagos extraordinarios dentro de la administración provincial. Según determinó la Justicia, entre 2004 y 2010 se utilizaron fondos públicos para otorgar adicionales salariales a funcionarios jerárquicos por fuera de los mecanismos administrativos habituales y sin los controles correspondientes.

Desde entonces, la causa atravesó innumerables etapas judiciales, audiencias, planteos defensivos y revisiones de distintos tribunales. En 2018 llegaron las primeras condenas dictadas por la Cámara Criminal de Viedma. Más tarde, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó las sentencias por mayoría, aunque con una fuerte división interna entre los magistrados.

Finalmente, el reciente rechazo de la Corte Suprema terminó por sepultar las últimas esperanzas de los condenados. Con la detención de Barbeito y González, una causa que durante años pareció interminable comenzó a mostrar sus consecuencias más concretas.