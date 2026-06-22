La histórica causa de los sobresueldos en Río Negro entró en una nueva etapa tras la decisión de la Corte Suprema de dejar firmes las condenas. Francisco "Ringo" González ya fue trasladado a la cárcel de Pomona para comenzar a cumplir la pena de tres años y seis meses de prisión por peculado, mientras que César Barbeito se presentará entre martes y miércoles ante la Justicia.

El fallo del máximo tribunal cerró definitivamente un expediente que persiguió durante años al gabinete gobierno de Miguel Saiz. Con todas las instancias agotadas, los condenados ya no tienen margen para discutir la responsabilidad penal que les atribuyó la Justicia y comenzó la etapa más delicada: el cumplimiento efectivo de las penas.

El primero en enfrentar esa realidad fue González. El exlegislador y Secretario General de la Gobernación se presentó el viernes en la Subcomisaría 72° de Darwin, donde quedó detenido a disposición del Servicio Penitenciario Provincial. Horas después fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Pomona, donde deberá permanecer para cumplir la condena impuesta por los tribunales rionegrinos.

La noticia del histórico dirigente ingresando al sistema penitenciario marcó un punto de inflexión en una causa que durante años pareció interminable. El expediente atravesó múltiples recursos, apelaciones y revisiones judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, que finalmente falló en contra de la presentación de los exfuncionarios y la sentencia quedó firme.

La atención ahora está puesta en César Barbeito. El exministro de Educación y candidato a gobernador en 2011, todavía no se presentó ante la Justicia porque se encuentra fuera del país. La situación generó expectativa durante todo el fin de semana luego de que trascendiera en ámbitos judiciales que estaba en el exterior cuando se conoció la decisión definitiva de la Corte.

Su abogado, el libertario Damián Torres, intentó despejar cualquier duda sobre una posible evasión de la condena. Según explicó, Barbeito estaba de vacaciones y regresará para ponerse a disposición de la Justicia. "Se presentará entre martes y miércoles. Siempre estuvo a derecho", sostuvo el letrado al confirmar los pasos que seguirá su defendido.

Además, la defensa ya adelantó que intentará jugar una última carta. Una vez concretada la presentación, impulsará un planteo de prescripción basado en el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa. Se trata de una estrategia jurídica que buscará evitar el cumplimiento de la pena, aunque la condena ya se encuentra firme tras la resolución de la Corte Suprema..

La causa investigó un mecanismo que funcionó entre 2004 y 2010 para distribuir sobresueldos a funcionarios jerárquicos utilizando fondos públicos por fuera de los circuitos administrativos y de los controles legales establecidos.

Además de González y Barbeito, también fueron condenados los exministros Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud) Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Familia) y Diego Larreguy (Gobierno), junto al extesorero general José Ongaro.