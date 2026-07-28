Ya tiene nombre, pero todavía quedan preguntas

Horas después del hallazgo que conmocionó al centro de Neuquén, la investigación comenzó a reconstruir quién era el hombre encontrado sin vida dentro de un cajero automático del banco HSBC, sobre Juan B. Justo, entre Hipólito Yrigoyen y Avenida Argentina.

La Policía confirmó que la víctima tenía 40 años, era oriunda del oeste de la ciudad y ya había sido identificada en otras oportunidades por personal policial que recorría la zona. Ahora, una de las prioridades de la investigación es localizar a sus familiares para informarles oficialmente lo sucedido.

El hombre era conocido como "Carlitos", el mismo nombre que otra persona en situación de calle gritó al llegar al lugar del operativo durante la mañana, visiblemente angustiado por el deceso de su amigo.

La Fiscalía ordenó la autopsia para determinar la causa de la muerte. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Qué encontró la Policía en el lugar

El coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén, comisario inspector Marcos Mazzone, informó que el aviso ingresó alrededor de las 6:30, cuando personal de limpieza del banco encontró al hombre tendido dentro del cajero sin signos vitales.

A partir de ese momento intervino personal de la Comisaría Primera, Criminalística y el médico policial.

Según explicó el jefe policial, "no encontró signos de criminalidad en el cuerpo", aunque aclaró que la Fiscalía dispuso el traslado para realizar la autopsia correspondiente y establecer con precisión cuál fue la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, no hay información oficial que indique que la muerte haya sido consecuencia de un hecho violento.

El hombre alternaba distintos lugares del centro para pasar la noche. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

No dormía siempre en ese lugar

La investigación también permitió conocer algunos aspectos de la rutina de la víctima.

De acuerdo con la información aportada por la Policía, el hombre no utilizaba siempre ese cajero para pasar la noche.

"Esta persona iba variando dónde dormía. No específicamente en este lugar", indicó Mazzone, quien además señaló que las personas que habitualmente utilizan ese cajero como refugio son vecinos de Neuquén.

El hallazgo ocurrió después de una noche marcada por la lluvia y las bajas temperaturas, condiciones que llevan a muchas personas en situación de calle a buscar espacios cerrados para resguardarse.

Su perro fiel permaneció junto al cuerpo y ahora buscan informar a sus familiares. Foto: Juan Pablo Andréz, Móvil de Prima Multimedios

La imagen que quedó al finalizar el operativo

Mientras Criminalística realizaba las pericias y los ventanales del cajero permanecían cubiertos para preservar la escena, hubo una imagen que se mantuvo durante buena parte de la mañana.

El perro que acompañaba habitualmente a "Carlitos" permaneció acostado junto a la entrada del cajero sin alejarse del lugar.

Durante la cobertura en vivo realizada por AM550, el periodista Juan Pablo Andréz relató desde el lugar: "En el cajero estaba su perrito, que sigue ahí, acostado esperándolo".

La escena se mantuvo incluso cuando el procedimiento avanzaba y el cuerpo todavía no había sido retirado.

La autopsia será clave para conocer qué ocurrió

Con la identidad de la víctima ya confirmada, la investigación quedó ahora enfocada en establecer la causa de la muerte.

El cuerpo fue trasladado por disposición de la Fiscalía para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para cerrar las primeras dudas que dejó el hallazgo ocurrido en pleno centro neuquino.