Una mañana que cambió de golpe

La jornada comenzó con un importante despliegue policial sobre calle Juan B. Justo, entre Hipólito Yrigoyen y Avenida Argentina, donde funciona un cajero automático del banco HSBC.

Las primeras personas en advertir la situación fueron quienes llegaron para abrir las oficinas de la entidad bancaria. Al ingresar descubrieron que un hombre permanecía tendido en el piso, sin vida, y dieron aviso a la Policía.

El cajero fue cerrado mientras Criminalística realizaba las pericias. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

En pocos minutos llegaron efectivos policiales y luego personal de Criminalística, que preservó el lugar para realizar las primeras pericias.

El perro nunca se fue

Mientras los investigadores trabajaban dentro del cajero, una escena llamó la atención de quienes se acercaban al lugar.

Durante el despacho en vivo realizado por el periodista Juan Pablo Andréz para AM550, relató que "en el cajero estaba su perrito, que sigue ahí, acostado esperándolo".

El hombre fue hallado sin vida tras una noche de lluvia y bajas temperaturas. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El animal permaneció junto a la entrada del cajero durante buena parte del operativo, mientras el cuerpo todavía no había sido retirado y los ventanales eran cubiertos con carteles para preservar la escena.

Lo habían visto pocas horas antes

El hombre era conocido por otras personas en situación de calle que suelen reunirse en ese sector del centro neuquino.

Según contaron quienes llegaron al lugar, habían compartido parte de la noche con él y se separaron durante la madrugada. Horas después, cuando se dirigían al desayunador, se encontraron con el operativo.

Personas que conocían a la víctima llegaron al lugar durante el operativo. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Otra persona en situación de calle llegó al lugar llamándolo por su nombre: "Carlitos".

También vecinos y personas que habitualmente duermen en un local cercano indicaron que era una persona conocida en el barrio.

Qué se sabe de la investigación

Durante la primera mañana trabajó personal policial junto con Criminalística para relevar la escena y reunir los primeros elementos de la investigación.

El operativo policial se desarrolló durante la mmadrugada. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que las actuaciones buscan establecer con precisión cuál fue la causa de la muerte.

Hasta el cierre de esta edición no se había difundido información oficial sobre el resultado de las pericias.

Un refugio cada vez más utilizado

Los cajeros automáticos abiertos las 24 horas se han convertido en uno de los pocos lugares cerrados donde muchas personas en situación de calle intentan resguardarse del frío, la lluvia y el viento.

El hallazgo volvió a poner esa realidad frente a los ojos de quienes transitaban por el centro de Neuquén, en una mañana donde el silencio del operativo contrastó con la imagen del perro que permanecía inmóvil esperando a quien había sido su compañero.