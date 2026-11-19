La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena del exgobernador de Tucumán y exsenador nacional José Alperovich por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina, pero redujo la pena de 16 a 14 años de prisión. La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala 2, que hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa.

Los jueces Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse consideraron que la sentencia original no había ponderado adecuadamente dos circunstancias personales del condenado: su edad avanzada - tiene 71 años- y su estado de salud. Sin embargo, mantuvieron la declaración de culpabilidad y la responsabilidad penal por los nueve hechos.

El tercer integrante del tribunal, Daniel Morin, votó en disidencia y propuso anular el fallo y realizar un nuevo juicio oral ante otro tribunal. La resolución también mantuvo la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Por qué Casación redujo la condena de Alperovich

En junio de 2024, el juez Juan María Ramos Padilla había condenado a Alperovich a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal. La defensa recurrió esa sentencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y cuestionó distintos aspectos de la condena.

Al revisar el caso, los jueces Días y Sarrabayrouse entendieron que correspondía modificar la cuantificación de la pena. Para ello, contemplaron como atenuantes la edad del exgobernador y su situación de salud.

De esta manera, la reducción fue de dos años, aunque no alteró la calificación de los hechos ni la declaración de responsabilidad penal.

Qué resolvieron los jueces y por qué hubo una disidencia

La decisión de la Sala 2 no fue unánime.

Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse: votaron por mantener la condena y reducir la pena de 16 a 14 años.

Daniel Morin: propuso hacer lugar de manera más amplia al planteo de la defensa, declarar la nulidad de la sentencia y realizar un nuevo juicio oral con otro tribunal.

La diferencia estuvo en el alcance que debía tener la revisión judicial: mientras la mayoría consideró que correspondía modificar únicamente el monto de la pena, Morin entendió que debía anularse la sentencia.

La condena también confirmó la asimetría de poder

Otro aspecto central del fallo fue el mantenimiento de la valoración sobre el contexto en el que ocurrieron los abusos. La sentencia consideró que existió una situación de asimetría de poder, vinculada tanto a la posición política que ocupaba Alperovich - era senador nacional por la provincia de Tucumán - como al vínculo de subordinación laboral que mantenía con su sobrina, quien desempeñaba como empleada de despacho en el Senado.

Este elemento forma parte de la valoración judicial de los hechos y permite comprender por qué la relación entre el condenado y la víctima tuvo relevancia en el análisis del caso. La resolución también conservó la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos en los ámbitos municipal, provincial y nacional.

Los nueve hechos por los que fue condenado

La condena original fue dictada en junio de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla.

Alperovich fue declarado culpable por tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado, cometidos contra su sobrina entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La víctima trabajaba como asesora y colaboradora del entonces dirigente político.

La investigación y el juicio analizaron el vínculo familiar, la relación laboral y el poder político que ejercía Alperovich. Esos elementos fueron considerados relevantes para establecer el contexto de subordinación en el que se produjeron los abusos.

Qué puede pasar con la condena de Alperovich

Con la resolución de este miércoles 18 de noviembre de 2026, Casación confirmó la responsabilidad penal del exgobernador y fijó la pena en 14 años de prisión. También mantuvo la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

La defensa todavía puede intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario, sujeto a los requisitos de admisibilidad correspondientes.

Por lo tanto, la reducción de la pena no significa que Alperovich haya sido absuelto ni que se haya anulado el juicio: la condena por los nueve hechos fue ratificada por la mayoría de la Sala II.