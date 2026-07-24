El regreso de varios exparticipantes a Gran Hermano provocó una catarata de recuerdos y momentos inesperados. Entre los ocho exjugadores que volvieron a ingresar a la casa estuvo Romina Uhrig, cuya presencia terminó siendo protagonista de una escena tan incómoda como insólita, luego de que una participante la relacionara por error con José Alperovich.

Todo ocurrió durante una dinámica en la que Majluf recordó la impresión que tuvo cuando vio entrar a una de las exparticipantes. Al intentar explicar su confusión, lanzó una frase que dejó desconcertados a todos: "Después me confundí con otra participante y pensé que era la esposa de un señor que está preso, que no es de mi agrado y creí que era ella y no era ella".

La reacción de Romina Uhrig fue inmediata. Sin entender a quién hacía referencia, le preguntó directamente de quién estaba hablando. Entonces, Majluf dio más detalles y explicó: "No sé ni cómo se llama, es un intendente, que tiene bigotes, no es santo ni mi devoción". Acto seguido agregó: "Y cuando ella la vi venir pregunté: '¿Y esta chica no es la mujer?'".

La situación se aclaró segundos después. En realidad, Majluf había confundido a Romina Uhrig con Marianela Mirra, la histórica ganadora de Gran Hermano 2007, cuyo nombre volvió a cobrar notoriedad en los últimos años por su vínculo sentimental con José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual en 2024.

Más allá del malentendido, el regreso de Romina Uhrig también dejó otro momento que rápidamente se viralizó. Apenas cruzó nuevamente la puerta de Gran Hermano, confesó que un detalle muy particular la transportó a su paso por el reality: el característico olor de la casa, que aseguró reconocer de inmediato.

Después de saludar con entusiasmo a Daniela Celis y presentarse ante el español Fabio, la exdiputada recorrió los distintos ambientes hasta ingresar a una de las habitaciones. Allí no pudo ocultar su sorpresa por el estado general del lugar.

Con su habitual sinceridad, Romina Uhrig lanzó una crítica que generó risas entre los presentes: "Uf. Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa". La frase no tardó en multiplicarse en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Mientras los actuales participantes seguían cada uno de sus movimientos desde el SUM, el regreso de Romina Uhrig volvió a demostrar que las visitas de los exjugadores siempre generan impacto. Entre una confusión con Marianela Mirra, la mención a José Alperovich y una filosa crítica a la limpieza de la casa, la exhermanita consiguió convertirse nuevamente en uno de los nombres más comentados del reality.