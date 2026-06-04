La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó este jueves un nuevo giro con la detención de un segundo hombre vinculado al caso. Se trata del amigo de Claudio Barrelier, el único imputado hasta el momento, que además vivía en la casa donde la Justicia sospecha que ocurrió el crimen.

Por qué detuvieron al amigo de Barrelier

La medida fue ordenada horas después de que el hombre brindara entrevistas a distintos medios de comunicación, donde aportó detalles sobre las últimas horas de Agostina y sobre movimientos que observó en la vivienda que compartía con Barrelier.

El ahora detenido había relatado que conocía a la familia de la adolescente y que participó de la búsqueda cuando se denunció su desaparición. También había asegurado que no vio colaborar a Barrelier en esos operativos y describió situaciones que, según dijo, le llamaron la atención cuando regresó a la vivienda al día siguiente.

Entre otros puntos, sostuvo que encontró cambios en la habitación que utilizaba dentro de la casa. Según su testimonio, al volver observó que el acolchado de su cama había sido reemplazado por otro que nunca había visto anteriormente.

La detención se produjo en el marco de una causa que continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato de Agostina y determinar si hubo otras personas involucradas.