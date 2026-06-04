Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un amigo de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado en la causa, aportó nuevos detalles sobre las horas previas y posteriores a la desaparición de la joven. El hombre, que pidió mantener su identidad en reserva, también describió una situación que le llamó la atención cuando regresó a la vivienda que compartía con el acusado. Según relató en diálogo con TN, la madre de Agostina, Melisa Heredia, y Barrelier se conocían desde hacía aproximadamente tres años. “Los chicos tenían mucha confianza con Claudio, jugaban con él y se reían”, aseguró.

El testigo contó que el sábado compartieron distintas actividades junto a Barrelier y la familia de la adolescente. “Al mediodía me fui con Claudio a donde él jugaba al fútbol. Ahí estaba Agostina con su hermano más chico y su mamá. Estuvimos juntos. Después fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos”, recordó. De acuerdo con su relato, más tarde la adolescente regresó a su casa junto a su madre y su hermano, mientras que Barrelier se trasladó con él hasta su lugar de trabajo. “Cerca de las 21 se fue. Me dijo que iba hasta la casa de una amiga y después se iba a la casa”, señaló, y aseguró que las cámaras de seguridad de la zona podrían respaldar esa versión.

El hombre también recordó una conversación ocurrida durante la jornada. “Cuando estábamos en la cancha escuché que Agostina le pidió su número de teléfono. En ese momento él no se lo dio. La mamá estaba cerca”, afirmó. Sobre el momento en que se enteró de la desaparición, explicó que fue la propia Melisa Heredia quien lo llamó durante la madrugada para pedir ayuda. “A las cinco de la mañana me llamó la mamá y me contó. Cerré el negocio y con dos amigos salimos a buscarla”, relató.

Según indicó, recorrieron distintos sectores de la ciudad y luego acompañaron a la familia a realizar la denuncia. “La buscamos en plazas y en la calle. Después fuimos a la comisaría y más tarde a la Unidad Judicial. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las ocho de la mañana”, precisó.

Consultado sobre la participación de Barrelier en esas tareas, aseguró que no lo vio colaborando. “No colaboró con nosotros. En ese momento lo que menos pensamos era si él estaba ayudando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”, sostuvo.

El testigo explicó además que vivía en la casa ubicada en Juan del Campillo al 800 junto al acusado. Contó que el sábado se retiró al mediodía y recién regresó el domingo cerca de las 11.30 acompañado por otro hombre. “Yo tenía llave porque había vivido ahí. Entramos a mi habitación y después fui hasta la cocina para avisarle a Claudio o a su mujer que estaba con un amigo, pero no encontré a nadie. Le mandé un mensaje y nunca tuve respuesta”, relató. Fue entonces cuando observó algo que le resultó extraño. “Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía. Las colchas que yo tenía el sábado antes de irme eran grises. Cuando volví era otra, no la había visto nunca”, afirmó.

Respecto de la causa por la que Barrelier había sido detenido en 2025, luego de la denuncia de una joven que lo acusó de secuestro y abuso, el hombre aseguró que el acusado siempre negó los hechos. “Me dijo que le hicieron una cama por un tema político”, manifestó. Finalmente, describió cómo era su relación con el ahora detenido. “El tiempo que lo conocí siempre fue una persona divertida, con iniciativa. No era violento ni agresivo. Con las mujeres se llevaba bien y tenía buen trato”, concluyó.