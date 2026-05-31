La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, ingresó en una etapa clave. Mientras la Justicia aguarda los resultados de la autopsia y continúa con distintas medidas de prueba, en las últimas horas surgieron nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la causa.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que Claudio Barrelier, el único detenido por el caso, habría intentado quitarse la vida dentro de la cárcel de Bouwer, donde permanece alojado. Según trascendió, fue trasladado a un pabellón psiquiátrico y se encuentra bajo seguimiento médico. En paralelo, los investigadores mantienen los rastrillajes en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, lugar donde fue hallado el cuerpo de la adolescente. El objetivo es encontrar nuevos elementos que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió y determinar si existió participación de terceros.

La causa también sumó un antecedente que volvió a colocar bajo la lupa al acusado. Se conoció que Barrelier estuvo involucrado en una investigación previa por una presunta privación ilegítima de la libertad denunciada por una expareja. Según relató un comerciante de la zona, la mujer habría escapado de la misma vivienda que hoy aparece vinculada al crimen de Agostina. "Salió desnuda y con las manos atadas con cinta", aseguró el testigo, quien recordó que vecinos del barrio la asistieron hasta la llegada de la policía. El fiscal, Raúl Garzón, confirmó públicamente la existencia de ese expediente y señaló que se trata de un episodio con características similares al que actualmente se investiga. Aunque aclaró que la causa anterior terminó con una resolución favorable para Barrelier por falta de mérito, admitió que esos antecedentes fueron incorporados al análisis de la investigación actual.

Mientras tanto, el dolor atraviesa a toda la familia de Agostina. Miguel, abuelo de la adolescente, contó que la madre de la joven debió ser sedada luego de recibir la confirmación del hallazgo del cuerpo. La mujer permanece internada y recibió acompañamiento profesional para afrontar la noticia. También habló Raúl, tío de Agostina, quien recordó que la familia ya estaba organizando la fiesta de 15 años de la adolescente. "Ya había elegido el vestido", relató con profunda emoción. "Nos destruyó la vida. Éramos una familia unida y ahora no sabemos cómo seguir después de esto", expresó.

El reclamo de justicia también se repite entre los familiares. Varios de ellos sostienen que podrían existir más personas involucradas en el crimen y piden que la investigación avance sobre todos los vínculos cercanos al acusado. En tanto, a las declaraciones de la familia se sumó además un gesto inesperado. La madre de Barrelier pidió perdón públicamente a los familiares de Agostina y reconoció que jamás imaginó que su hijo pudiera estar involucrado en un hecho de semejante gravedad. "Estoy destruida. A esa familia le pido mil disculpas", manifestó. La pareja del acusado también habló y aseguró que nunca escuchó nada extraño dentro de la vivienda donde residían. Según explicó, colaboró con la Justicia desde el primer momento y permitió el ingreso de los investigadores para realizar las pericias correspondientes.

Por ahora, gran parte de las expectativas están puestas en los resultados de la autopsia. Los estudios forenses serán determinantes para establecer la mecánica de la muerte, precisar horarios y reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar si el crimen fue cometido únicamente por el acusado o si, como sospechan investigadores y familiares, hubo otras personas involucradas.