Osvaldo Fassetta, el nuevo detenido en la investigación por el crimen de Agostina Vega, permanecerá alojado en una dependencia judicial hasta que pueda prestar declaración indagatoria la próxima semana ante el fiscal Raúl Garzón.

Según confirmó su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, la defensa aún no tuvo acceso completo al expediente y recién podrá conocer el detalle de las actuaciones una vez realizada la audiencia judicial. Sobre Fassetta pesa una acusación de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género.

El hombre vivía en la misma vivienda que Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba. La detención refuerza una de las hipótesis que viene analizando la Justicia: la posible participación o colaboración de otras personas en el caso.

La situación judicial de Osvaldo Fassetta

La imputación contra Fassetta representa el primer avance concreto de la investigación sobre posibles colaboradores o encubridores.

Hasta ahora, Barrelier era el único detenido por el expediente. Sin embargo, tanto familiares de la víctima como la querella habían sostenido públicamente que existían indicios para investigar a terceros.

De acuerdo con la información conocida, Fassetta seguirá detenido durante todo el fin de semana mientras se organiza su comparecencia ante la fiscalía.

La acusación de encubrimiento agravado implica que la Justicia sospecha que pudo haber existido alguna conducta destinada a ocultar pruebas, dificultar la investigación o favorecer al principal acusado.

El testimonio que dio antes de ser detenido

Horas antes de su arresto, Fassetta había brindado entrevistas a distintos medios relatando su participación en la búsqueda de Agostina.

Según contó, el sábado 23 de mayo vio a la adolescente junto a su madre durante un torneo de fútbol. También aseguró que acompañó a la mujer a realizar la denuncia por la desaparición y colaboró en las primeras horas del operativo de búsqueda.

Uno de los detalles que más llamó la atención de sus declaraciones fue una observación realizada al regresar a la casa que compartía con Barrelier.

"Habían puesto un acolchado color clarito donde yo dormía. Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía antes de irme eran grises", relató.

Esa afirmación quedó incorporada al contexto de una investigación que continúa reuniendo testimonios, registros de cámaras y pericias telefónicas.

La investigación busca determinar si hubo más involucrados

Desde el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la causa avanzó sobre distintas líneas de trabajo orientadas a reconstruir qué ocurrió entre la desaparición de la adolescente y el descubrimiento de sus restos en un descampado de Córdoba.

Los investigadores realizaron allanamientos, analizaron cámaras de seguridad y profundizaron las pericias sobre el entorno de Barrelier. En los últimos días también se llevaron adelante procedimientos en propiedades vinculadas a familiares del acusado.

La incorporación de Fassetta al expediente aparece como uno de los movimientos judiciales más relevantes desde el inicio de la causa.

Los antecedentes de una causa que conmociona a Córdoba

El crimen de Agostina Vega generó una fuerte repercusión social en Córdoba y abrió cuestionamientos sobre posibles responsabilidades adicionales.

Barrelier permanece detenido e imputado por femicidio, mientras continúan las medidas para determinar si actuó solo o contó con algún tipo de colaboración.

La hipótesis de posibles cómplices fue mencionada por familiares de la víctima, abogados querellantes e incluso aparece reflejada en distintas líneas investigativas que aún permanecen bajo análisis judicial.