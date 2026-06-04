La investigación por el femicidio de Agostina Vega volvió a quedar bajo estricta reserva. La Fiscalía que lleva adelante la causa resolvió decretar nuevamente el secreto de sumario por 10 días, una medida que busca preservar el avance de distintas líneas investigativas abiertas tras la detención de Claudio Gabriel Barrelier.

Por qué se restableció el secreto de sumario en la causa

La decisión fue adoptada en medio de una etapa considerada clave por los investigadores, que trabajan sobre nuevas pruebas incorporadas al expediente y buscan determinar si existieron otras personas que pudieron haber tenido algún tipo de participación en el hecho o en las horas posteriores al crimen.

Desde la fiscalía señalaron que la medida apunta a evitar filtraciones que puedan comprometer diligencias en curso. Entre ellas aparecen pericias telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, declaraciones testimoniales y nuevas evaluaciones técnicas que todavía no fueron incorporadas de manera definitiva al expediente.

Buscan reconstruir los movimientos de Barrelier en los días previos al crimen

Uno de los principales objetivos de esta etapa es reconstruir con precisión los movimientos realizados por Barrelier durante los días previos y posteriores a la desaparición de Agostina. Para ello se están analizando registros de cámaras de seguridad, ubicaciones geográficas y comunicaciones mantenidas por el acusado.

La medida también coincide con los planteos realizados por la querella, encabezada por el abogado Carlos Nayi, quien en los últimos días presentó nueva documentación ante la Justicia y sostuvo que la investigación no debería agotarse únicamente en el único detenido.

En ese contexto, los investigadores intentan establecer si existieron personas que pudieron colaborar con Barrelier en distintos momentos de la secuencia que terminó con el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado del barrio Ferreyra, en Córdoba.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el secreto de sumario permitirá avanzar sobre distintas medidas sin que su contenido se haga público de manera anticipada. El objetivo es evitar que potenciales sospechosos conozcan detalles de las actuaciones y puedan modificar conductas o entorpecer la investigación.

La reserva también alcanza a parte de las pruebas obtenidas durante los últimos allanamientos y procedimientos realizados por la fiscalía. Algunos de esos elementos todavía se encuentran bajo análisis pericial y serán incorporados formalmente una vez concluidos los estudios correspondientes.

De qué lo acusan a Barrelier

Mientras tanto, Claudio Gabriel Barrelier continúa detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. La acusación sostiene que mantuvo contacto con la adolescente antes de su desaparición y que posteriormente trasladó el cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado una semana después.

La causa se convirtió en uno de los casos de mayor repercusión en Córdoba durante las últimas semanas y continúa sumando medidas judiciales. Con el nuevo secreto de sumario, la Fiscalía busca avanzar sobre aspectos que considera determinantes para esclarecer completamente lo ocurrido y definir si la responsabilidad penal alcanza a más personas además del acusado principal.

Por ahora, los investigadores mantienen bajo reserva los detalles de las nuevas actuaciones. Sin embargo, la decisión de volver a cerrar el expediente durante diez días refleja que la causa atraviesa una etapa sensible y que todavía quedan interrogantes por resolver en torno al crimen que conmocionó a la provincia.