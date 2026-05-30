La investigación por la desaparición y muerte de Agostina Vega sumó este sábado un nuevo capítulo con la renuncia del abogado Jorge Sánchez del Bianco a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. La decisión fue confirmada por fuentes judiciales y por el propio letrado, quien argumentó la existencia de “diferencias técnicas irreconciliables” respecto de la estrategia defensiva que debía seguirse en el expediente. La salida de Sánchez del Bianco se produjo luego de que Barrelier modificara parte de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

Contradicciones en el relato del imputado

Barrelier, de 33 años y empleado municipal, permanece detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Los investigadores lo consideran una pieza central del expediente debido a que habría sido la última persona que mantuvo contacto con la adolescente antes de su desaparición.

Durante las últimas diligencias judiciales, el acusado reconoció que había mentido en algunos aspectos de su primera declaración. Ese cambio de versión generó nuevas líneas de investigación y profundizó las sospechas de la fiscalía.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran registros de cámaras de seguridad que muestran a Agostina junto al imputado el día en que fue vista por última vez. Las imágenes también registrarían el ingreso de la menor al domicilio de Barrelier, una situación que inicialmente había sido negada por el acusado.

El hallazgo del cuerpo y las pruebas que analiza la fiscalía

La renuncia del defensor se conoció pocas horas después de la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, Barrelier también admitió haber estado en el lugar donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la adolescente, un dato que ahora es evaluado por los investigadores junto con el resto de las evidencias reunidas.

La fiscalía trabaja además con testimonios de vecinos, registros de telefonía celular y la declaración de un remisero que trasladó a la menor hasta el punto donde se habría encontrado con el imputado. Ese testimonio es considerado clave para reconstruir los movimientos previos a la desaparición.

Cómo sigue la causa

Tras la renuncia de Sánchez del Bianco, el acusado deberá designar una nueva defensa para continuar participando de las próximas instancias procesales.

Mientras tanto, la fiscalía mantiene abiertas distintas medidas de prueba para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Agostina Vega y definir si corresponde ampliar o modificar la imputación que actualmente pesa sobre el detenido.