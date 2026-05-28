La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba incorporó nuevas declaraciones del abogado del único detenido en la causa. El defensor reveló una frase que, según afirmó, le transmitió su cliente durante las últimas horas.

“En mi teléfono está todo, se va a aclarar que no tengo nada que ver”, habría dicho Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. La frase fue dada a conocer por su abogado, Jorge Sánchez del Bianco.

El letrado sostuvo además que su defendido mantiene la postura de no haber participado en la desaparición de la adolescente de 14 años y aseguró que las pericias sobre el teléfono celular serán determinantes para la causa. Mientras tanto, la fiscalía continúa trabajando sobre distintas hipótesis y profundiza el análisis de registros telefónicos, cámaras de seguridad y testimonios incorporados en las últimas horas.

En paralelo, se difundió un video donde se observa a una joven ingresando a la vivienda del detenido. La defensa planteó dudas sobre la identidad de la persona que aparece en las imágenes, aunque la grabación quedó bajo evaluación judicial.

Agostina permanece desaparecida desde el sábado y su búsqueda continúa bajo Alerta Sofía, con operativos y rastrillajes desplegados en distintos sectores de Córdoba.