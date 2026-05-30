La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la provincia de Córdoba, continúa sin resultados positivos mientras avanza la investigación judicial. En las últimas horas, Gabriel Vega, padre de la menor, hizo públicas sus sospechas sobre la posible participación de otras personas además del único detenido en la causa, Gabriel Barrelier.

"Para mí no actuó solo. Hay gente implicada y cómplices", afirmó Vega en alusión a Barrelier durante una entrevista con la señal de noticias TN. Vega relató que se encontraba en Merlo cuando el padrino de su hija le informa acerca de su desaparición. Tras conocer la noticia, regresó a Córdoba y se sumó a las tareas de búsqueda.

El único detenido permanece bajo investigación

Gabriel Barrelier es hasta el momento la única persona detenida en el caso que investiga la desaparición de Agostina Vega. No obstante, el padre de la menor sostiene que existen elementos que podrían indicar la participación de terceros.

Vega aseguró que logró comunicarse con Barrelier antes de su detención y que esa conversación quedó registrada. Según indicó, el contenido de ese intercambio ya fue puesto a disposición de la Justicia y podría formar parte de las pruebas analizadas.

La causa permanece bajo reserva en varios aspectos sensibles, mientras los investigadores continúan reuniendo testimonios, pericias y otros elementos que permitan reconstruir los movimientos previos a la desaparición de la adolescente.

Reclamos hacia personas cercanas al entorno de la menor

Durante sus declaraciones, el padre de Agostina también deslizó cuestionamientos hacia personas del entorno de la adolescente, al considerar que podrían contar con información relevante para esclarecer lo ocurrido. Sin mencionar detalles concretos de la investigación, reclamó que quienes conozcan datos de interés colaboren con la Justicia y contribuyan a acelerar la localización de la joven.

"Lo único que quiero es que Agostina aparezca", expresó Vega, quien reiteró que su principal objetivo es encontrar a su hija y determinar las responsabilidades que pudieran surgir en el marco de la causa.

Continúan los operativos y la investigación judicial

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad y los equipos especializados mantienen los operativos de búsqueda en distintos sectores de Córdoba. Paralelamente, la investigación judicial sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias que rodean la desaparición de la adolescente.

Las autoridades reiteraron la importancia de aportar información verificable que pueda resultar útil para el expediente, en un caso que mantiene en alerta a la comunidad y moviliza a familiares, amigos y organismos de seguridad.