La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, al considerar que persiste el riesgo de fuga en el marco de una causa que aún no está cerrada. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que desestimó el planteo de la defensa. Los jueces entendieron que el riesgo procesal no solo se mantiene, sino que se encuentra “intensificado” tras la condena por un delito de extrema gravedad.

Los abogados de Pertossi habían argumentado que su detención supera el “plazo razonable”, ya que permanece privado de la libertad desde enero de 2020. En esa línea, sostuvieron que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada y que debe revisarse periódicamente. Sin embargo, el tribunal consideró que la duración del proceso está justificada por la complejidad del caso y la cantidad de imputados, además de remarcar que el expediente aún tiene instancias pendientes, incluida la posibilidad de revisión por parte de la Corte Suprema.

Desde la querella, los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, se opusieron al pedido y sostuvieron que no hubo violación de plazos. También remarcaron que la condena a 15 años de prisión —ya confirmada en instancias superiores— aumenta el riesgo de fuga, en lugar de reducirlo.