El proceso de extradición de “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, entró en su etapa final y el imputado podría ser trasladado a la Argentina en un plazo de hasta 30 días.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, detenido en Perú, donde las autoridades confirmaron que ya está todo casi listo para ser enviado al país y enfrentar el proceso judicial. La fase de ejecución del traslado se activó tras un trabajo conjunto entre la Justicia argentina y organismos peruanos, con intervención de Interpol.

El expediente está a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón. Desde allí impulsaron también una ampliación del pedido de extradición, para incorporar nuevos delitos que surgieron con el avance de la investigación.

Valverde Victoriano está imputado por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, en una causa que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La Justicia lo considera uno de los responsables clave y lo ubica como parte de una estructura criminal.

En el desarrollo del caso, además, surgió la figura de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, señalado como quien habría estado por encima de “Pequeño J” y como presunto autor de las órdenes que derivaron en los crímenes.

Tras los asesinatos, el acusado se fugó del conurbano bonaerense y fue capturado más de diez días después en Pucusana, al sur de Lima, luego de una búsqueda internacional. Desde entonces permanece detenido en el Penal de Nuevo Imperial, en Cañete.

La extradición había sido solicitada por la Argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse voluntariamente, lo que obligó a avanzar con el proceso formal en la Justicia peruana. Con el aval de la Corte Suprema de ese país, el trámite avanzó hasta su etapa final.