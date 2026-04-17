El crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en la localidad bonaerense de Villa Gesell conmocionó a toda la Argentina. En las últimas horas, el abogado defensor de Lucas Pertossi, Ignacio Nolfi, solicitó la excarcelación de su representado en el marco de la prisión preventiva.

Entre sus argumentos, Nolfi consideró “excesiva” la duración de la medida contra Pertossi. Además, el abogado planteó una “disminución sustancial de los peligros procesales”, dado que el imputado ya cuenta con una condena a 15 años de prisión como partícipe necesario del crimen.

De acuerdo con el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Nolfi pidió que se disponga una medida alternativa menos gravosa, como arresto domiciliario, monitoreo electrónico o la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. El planteo fue elevado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores, luego de que la defensa también impulsara previamente la nulidad de la condena.

Qué dice el documento presentado por el abogado de Lucas Pertossi

En el documento del abogado se sostuvo que la prisión preventiva “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como una medida excepcional. En ese sentido, remarcaron que Lucas Pertossi permanece detenido desde enero de 2020, lo que —según argumentaron— excede el “plazo razonable” previsto en normas constitucionales y tratados internacionales.

Asimismo, la defensa afirmó que ya no existen riesgos procesales que justifiquen la continuidad de la detención. Señalaron que la investigación se encuentra concluida, el juicio oral ya se llevó a cabo y que actualmente solo resta la resolución de los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia.

En esa línea, insistieron en que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y una finalidad estrictamente vinculada a garantizar el desarrollo del proceso penal, sin convertirse en una pena anticipada. “La continuidad de la prisión preventiva tiende a equiparar en los hechos los efectos de la medida cautelar con los de la ejecución de una pena”, indicaron, al advertir sobre una posible vulneración del principio de inocencia.

Además, sostuvieron que los riesgos procesales que pudieron justificar la medida en las primeras etapas del proceso se encuentran hoy debilitados por el paso del tiempo y el avance de la causa. En relación al peligro de fuga, destacaron la conducta del imputado durante su detención, sin sanciones disciplinarias, su participación en actividades educativas y el inicio de estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Lucas Pertossi permanece detenido desde el 18 de enero de 2020 y ha sido alojado en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense junto a los demás rugbiers oriundos de Zárate. Actualmente, se encuentra en el penal N° 61 de Melchor Romero, en el marco de la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa.