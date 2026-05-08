La Justicia suspendió la audiencia prevista para el próximo lunes en el marco del caso Caliani, luego de que la defensa de los condenados desistiera formalmente del pedido de revisión de las condiciones de cumplimiento de la pena.

La solicitud había sido presentada por la defensa de Joel Miño y Mateo Herrera, condenados por el crimen, e incluía pedidos de reducción de pena y modificaciones en el régimen de detención, entre ellas la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria.

La confirmación fue realizada este viernes por el abogado de la familia Caliani, Federico Egea, quien informó a Mejor Informado que la audiencia quedó sin efecto tras la decisión comunicada por la Oficina Judicial.

Qué iba a discutirse en la audiencia

La audiencia había generado expectativa porque podía abrir la puerta a cambios concretos en las condiciones de detención de los condenados.

Según trascendió, la defensa buscaba revisar distintos puntos vinculados al cumplimiento de la condena, incluyendo:

una eventual reducción de pena ;

; beneficios vinculados al régimen de detención;

y la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria.

Con el desistimiento formal presentado este viernes, la revisión judicial quedó suspendida antes de que el planteo fuera debatido.

La decisión que frenó el proceso

La Oficina Judicial confirmó que la defensa retiró oficialmente la solicitud de revisión, por lo que el tribunal dejó sin efecto la audiencia programada.

Hasta el momento no se informaron públicamente los motivos detrás de la decisión de desistir del pedido.

La novedad fue interpretada como un alivio para el entorno de la familia Caliani, que seguía de cerca el avance del trámite judicial.

El rol de la familia Caliani en el proceso

El abogado querellante Federico Egea confirmó la suspensión a Mejor Informado y ratificó que la audiencia ya no se realizará.

En causas de alto impacto social, las instancias de revisión de pena suelen generar tensión entre las partes, especialmente cuando incluyen pedidos de beneficios como morigeraciones de condena o prisión domiciliaria.