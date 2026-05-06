Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de ejecución de la pena para los dos adolescentes condenados por el homicidio del periodista Juan Caliani, ocurrido hace más de dos años en Neuquén.

El acusado Herrera fue condenado a ocho años y seis meses de prisión efectiva, y cinco años y ocho meses para Miño.

En la audiencia la Defensa pidió prisión domiciliaria ya que las condiciones de seguridad no estaban dadas en la cárcel, además de justificar que podía dificultar más su reinserción y que actualmente la provincia sufre una crisis carcelaria, por lo cual no hay más espacio.

Por su parte la Fiscalía sostuvo que debían ser alojados en una comisaría hasta que se desocupe una vacante en alguna unidad carcelaria.

Qué decidió la jueza

Finalizada la jornada, la jueza de ejecución Raquel Gass declaró como detenidos a los dos jóvenes, por lo que a partir del día de hoy ambos comenzarán a cumplir la condena impuesta por el tribunal de impugnación en marzo de este año.

La jueza rechazó el pedido de la defensa de la prisión domiciliaria, por lo que ambos jóvenes fueron trasladados a comisaría hasta tanto puedan ser ubicados en una Unidad de Detención Carcelaria.

Aclararon que lo que sí se considerará al momento de realizar el cómputo de la pena, como pidió la Defensa, es el tiempo en que los jóvenes se encontraron con arresto domiciliario durante el proceso. Ese período se descontará de la pena total.