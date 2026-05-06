Pasadas las 11 de este miércoles, con una evidente demora en el horario, comenzó en Ciudad Judicial de Neuquén una audiencia más del asesinato de Juan Caliani. En esta instancia quedarán firmes las condenas para comenzar a cumplirlas bajo prisión efectiva, a dos años del crimen.

La audiencia comenzó con algunos inconvenientes además de la demora, ya que al tratarse de jóvenes que eran menores cuando cometieron el crimen, la defensa pidió que los medios periodísticos se retiren de la sala.

Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño, menores de edad al momento del homicidio, han sido declarados culpables por robo seguido de muerte. Recién a partir de hoy comenzarían a cumplir la pena de prisión, llegando a esta audiencia libres.

Qué sostuvo la Fiscalía

Durante esta audiencia, la Fiscalía expuso que el Tribunal de Impugnación definió que la pena para Herrera sea de ocho años y seis meses de prisión efectiva, y cinco años y ocho meses para Miño.

Por otro lado, solicitaron que los dos condenados sean trasladados hoy a una comisaría, hasta que haya vacante en alguna unidad de detención de la provincia, donde comenzarían a cumplir la pena.

Qué argumentó la Defensa

Por su parte, la Defensa de los dos condenados solicitó en ese momento que los jóvenes no sean enviados ni a la cárcel ni a la comisaría ya que no hay garantías de que estén seguros junto a los demás convictos. A esto le sumaron el fundamento de la crisis carcelaria que atraviesa la provincia, lo que dificulta las vacantes.

A partir de esto pidieron el alojamiento de los dos adolescentes en un lugar diferente al de los adultos condenados. Este pedido lo ampararon con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño.

"Sabemos la discriminación y la criminalización que hay en estos centros de detención no permite cumplir con la finalidad de la condena especial del fuero, que es básicamente la reintegración efectiva de estos jóvenes que cometieron delitos y fueron declarados culpables siendo adolescentes", afirmaron.

Manifestaron que si los jóvenes fueran enviados a un establecimiento común, se "desvirtuaría" el objetivo de que puedan reintegrarse en la sociedad una vez cumplida la pena.

Por último, agregaron que los imputados ya han cumplido arresto excepcional y arraigo institucional, entendiendo esto como una prisión domiciliaria para menores. Por ello piden que a los años de condena se les descuente este tiempo que pasaron desde el crimen hasta hoy.

Su pedido es que los condenados cumplan prisión domiciliaria por el crimen, en vez de alojarse en un establecimiento carcelario.

Cómo llega la familia de Caliani a esta última instancia

Julio Caliani, hermano de Juan, manifestó en diálogo con Canal de Noticias 24/7 que esta pena no es la que esperaban ni pedían, pero es lo que se definió. Su hermano sostiene que la primera pena propuesta incluía la idea de "justicia reparadora", algo que la familia ha pedido durante todo el proceso, pero que ahora se eliminó.