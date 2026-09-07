Caso Gian: la autopsia será clave y la Justicia analiza cómo ocurrió la tragedia en el canal de Fernández Oro

El equipo forense realizará este lunes la autopsia al cuerpo de Gian, el niño de cuatro años que murió luego de que el vehículo en el que viajaba junto a sus padres cayera a un canal de riego en Fernández Oro, mientras la investigación avanza con la madre internada en Cipolletti por una fractura de cráneo y el padre liberado ayer al mediodía tras permanecer detenido desde el momento del accidente por disposición de la Fiscalía de turno.

La autopsia del cuerpo encontrado a unos 200 metros aguas abajo de donde quedó el auto sumergido, se realizará en la Morgue Judicial de General Roca y será una de las medidas centrales para intentar determinar con precisión las circunstancias de la muerte del pequeño.

Ahora, la Fiscalía deberá reconstruir qué ocurrió para que el auto terminara dentro del agua. En ese proceso serán determinantes las pericias, los testimonios y todos los elementos reunidos durante las primeras horas del procedimiento.

Durante las primeras horas de búsqueda, la Policía de la Comisaría 26° de Fernández Oro debió intervenir en una pelea de familiares que llegaron al lugar y responsabilizan al padre y conductor del vehículo, por lo sucedido.

La madre internada

Mientras tanto, la madre de Gian continúa internada en Cipolletti. Sufrió una fractura de cráneo frontal como consecuencia del fuerte impacto producido al momento en que el vehículo cayó al canal. Se supo que permanece en terapia intensiva, aunque estaría fuera de peligro.

Su estado de salud también forma parte de la reconstrucción de una tragedia que dejó a la familia atravesada por una situación dramática.

La fiscalía también espera su evolución favorable para obtener el testimonio de lo que sucedió durante la madrugada del sábado, cuando la pareja, junto con el pequeño de cuatro años regresaba a su casa.

La situación del padre

Por otra parte, el padre de Gian permaneció detenido desde el accidente y recién ayer, alrededor del mediodía, la Fiscalía que interviene en la causa dispuso su liberación.

La decisión no significa que haya quedado desvinculado de la investigación: el proceso judicial continúa y será la Fiscalía la que determine los pasos que correspondan de acuerdo con las pruebas incorporadas.

En ese sentido, uno de los elementos que será fundamental para la causa es la prueba de alcoholemia que se le habría realizado al conductor.

De manera extraoficial trascendió que el análisis habría arrojado una elevada graduación alcohólica, aunque este dato no fue confirmado oficialmente por el Ministerio Público Fiscal.

Precisamente por eso, el resultado de esa prueba puede adquirir un peso determinante en la investigación. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no informó oficialmente si formulará cargos contra el padre del niño ni cuál será, en caso de corresponder, la calificación legal que podría adoptar la Fiscalía.



