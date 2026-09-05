Desesperada búsqueda en Fernández Oro: una familia cayó con su auto a un canal y desapareció un nene de 4 años

Un operativo de búsqueda se desplegó desde la madrugada de este sábado 5 de septiembre en Fernández Oro luego de que un automóvil en el que viajaba una familia cayera a un canal de riego, en cercanías del Puente de Fierro. En el vehículo se trasladaban dos adultos y un niño de 4 años.

Tras el accidente, los padres lograron salir del agua, pero el menor no pudo ser localizado y permanece desaparecido. Según informó AN Allen, el vehículo quedó parcialmente sumergido dentro del canal, entre el agua y la vegetación del sector.

Las tareas de búsqueda comenzaron alrededor de las 4:30 y están a cargo de Bomberos, personal policial y equipos de emergencia. Los rescatistas realizan rastrillajes en el canal y en zonas cercanas, en un área que presenta dificultades por la presencia de agua y vegetación.

Hasta el momento no se informó el hallazgo del niño ni se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias que provocaron la caída del vehículo al canal. El operativo continúa concentrado en la búsqueda del menor y en el relevamiento de la zona.

El comunicado de la Municipalidad

La pasarela de ingreso al Paseo Costero Municipal, ubicada sobre calle “La Criollita”, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Desde la Municipalidad de Fernández Oro solicitaron a los vecinos no intentar ingresar por ese sector mientras se mantenga la restricción.

La reapertura del acceso será informada a través de los canales oficiales del municipio. Las autoridades indicaron que la medida busca evitar el ingreso al lugar hasta que estén dadas las condiciones para habilitar nuevamente la circulación.

El cierre se da mientras continúa un operativo de búsqueda desplegado desde la madrugada de este sábado 5 de septiembre en Fernández Oro, luego de que un automóvil en el que viajaba una familia cayera a un canal de riego en cercanías del Puente de Fierro. En el vehículo se trasladaban dos adultos y un niño de 4 años.