Fernández Oro: encontraron muerto a Gian, el nene de 4 años que cayó a un desagüe

La búsqueda que durante más de un día mantuvo en vilo a Fernández Oro y a toda la región terminó este domingo con la peor noticia. Gian, el nene de 4 años que había desaparecido luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera a un desagüe de la zona rural, fue encontrado sin vida dentro del mismo cauce.

El hallazgo se produjo durante la tarde, luego de que los equipos de rescate redujeran el caudal del canal para facilitar el trabajo de los buzos. El cuerpo fue localizado a unos 650 metros del puente donde se produjo la caída del vehículo, según confirmó la fiscal Rocío Guiñazú.

El operativo había comenzado durante la madrugada del sábado, cuando por circunstancias que todavía son investigadas el automóvil en el que se trasladaba la familia terminó dentro del Canal Colector P2, ubicado al sur de la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1209.

Los padres de Gian lograron salir del vehículo y ponerse a salvo, pero el pequeño no pudo ser encontrado en ese momento. Desde entonces, distintos equipos trabajaron de manera ininterrumpida para localizarlo.

Un operativo que se extendió durante 36 horas

Las tareas de búsqueda involucraron a efectivos de distintas fuerzas y organismos. Participaron Prefectura Naval, Bomberos, Defensa Civil, Policía de Río Negro, buzos especializados, la División Canes, el COER, las brigadas de Investigación y Rural y personal de la Comisaría 26, además de trabajadores municipales y colaboradores.

La complejidad del rastrillaje estuvo marcada por las características del desagüe, con agua turbia, ramas y árboles caídos, además de sectores de difícil acceso para los rescatistas.

Ante esta situación, el Municipio de Fernández Oro gestionó junto al Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el Consorcio de Riego el cierre de compuertas para disminuir el volumen de agua que circulaba por el canal.

La medida permitió generar mejores condiciones para que los buzos pudieran avanzar en el rastrillaje subacuático.

“Para asegurar la labor de los buzos se bajó el caudal del canal y, a 650 metros de donde cayó el vehículo, logramos dar con Gian”, explicó la fiscal Guiñazú.

La familia reconoció el cuerpo

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que los familiares reconocieron el cuerpo del niño. Durante las horas de búsqueda permanecieron en el lugar y acompañaron el desarrollo de las distintas diligencias realizadas por los equipos intervinientes.

La Fiscalía había conformado un comité de crisis para coordinar las tareas desde el momento en que se conoció la desaparición del pequeño.

Ahora, además de las actuaciones vinculadas con el hallazgo, continuará la investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro y por qué el vehículo terminó dentro del desagüe.

La noticia provocó una profunda conmoción en Fernández Oro, donde vecinos y voluntarios se habían sumado durante las últimas horas a la búsqueda de Gian.