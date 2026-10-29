Caso Nancy Godoy: un video reveló cómo encontraron el cuerpo y el elemento clave que apareció a pocos metros

Un video registrado durante el operativo de búsqueda de Nancy Godoy reveló cómo fue el momento en que la Policía encontró el cuerpo de la docente en una zona de bañados y vegetación densa del departamento correntino de Esquina.

Las imágenes fueron tomadas por uno de los agentes que participaba de los rastrillajes y muestran el ingreso de los efectivos a un viejo potrero del paraje El Malezal, en cercanías de la estancia “El Curupí”. El lugar se encuentra aproximadamente a 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba Godoy.

El cuerpo estaba semisumergido en el agua y fue localizado por el policía Pablo Aguirre en un sector que todavía no había sido recorrido durante los operativos desplegados desde la desaparición de la docente. A pocos metros apareció además un elemento que ahora adquiere relevancia para la investigación: un bolso azul perteneciente a Godoy. En su interior había distintas pertenencias personales, entre ellas su teléfono celular.

En la filmación también puede observarse lo que aparenta ser una prenda negra encontrada durante el procedimiento. Tanto el bolso como los demás elementos localizados en el lugar serán incorporados a las actuaciones judiciales.

Una zona de bañados que complicó la búsqueda

El lugar donde apareció Godoy presenta características que dificultaron considerablemente los rastrillajes. Se trata de una región rural con extensos bañados, sectores anegados y vegetación densa, donde en varios puntos no existen caminos aptos para vehículos convencionales.

Los equipos debieron realizar parte de las recorridas a caballo y complementaron las tareas con perros entrenados, helicópteros y drones.

La búsqueda aérea tampoco resultó sencilla. La presencia de camalotes dificultó la observación desde el aire y el sector en el que finalmente apareció el cuerpo todavía no había sido rastrillado.

Otro obstáculo fue la falta de señal de telefonía celular. La escasa conectividad complicó tanto las comunicaciones entre quienes participaban del operativo como la reconstrucción de los últimos movimientos de la docente. Incluso la notificación del hallazgo sufrió demoras por ese motivo.

Al momento de ser localizado, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y alteraciones producidas por la exposición al agua y a la fauna del lugar. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense, donde se realizó la autopsia para intentar establecer la causa y una fecha aproximada de la muerte. De acuerdo con fuentes judiciales, los resultados serán comunicados primero a la familia y posteriormente se dará información pública.

Cinco detenidos y nuevas pruebas para analizar

La causa tiene actualmente cinco detenidos, con diferentes imputaciones. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón se encuentra imputada como coautora de homicidio simple y Ernesto Ezequiel Bordón por falso testimonio.

De acuerdo con la información disponible, todos permanecen bajo prisión preventiva. La investigación había sumado previamente otros elementos. Durante los procedimientos, la Policía encontró prendas quemadas en una tapera donde vivía Zarza, que fueron enviadas a peritaje para determinar si tienen relación con el caso.

Ahora se incorporarán los resultados de la autopsia y los análisis sobre las pertenencias encontradas junto al cuerpo. Entre ellas tendrá especial relevancia el teléfono celular de Nancy Godoy, cuyo estudio podría aportar información sobre sus comunicaciones y movimientos antes de su desaparición.