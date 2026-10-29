La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) confirmó que el Congreso Pedagógico, Político-Sindical previsto para este jueves se desarrollará en el contexto del paro nacional convocado por CTERA tras el femicidio de Nancy Godoy, hecho que provocó una fuerte conmoción en el ámbito educativo y sindical del país.

La organización docente llamó a no concurrir a los lugares de trabajo y participar de las movilizaciones que se realizarán en distintos puntos de Río Negro para reclamar justicia y visibilizar la situación de violencia que atraviesan las trabajadoras.

La principal convocatoria provincial está prevista para las 12 en Roca, aunque también habrá actividades regionales en otras localidades.

Un femicidio que conmocionó al sector docente

Desde UnTER señalaron que la muerte de Nancy Godoy generó dolor, indignación y preocupación entre los trabajadores de la educación. El gremio sostuvo que el caso expone problemáticas vinculadas a la violencia de género, las condiciones laborales y las dificultades que enfrentan muchas trabajadoras en distintos puntos del país. La entidad adhirió a la jornada nacional de duelo y paro impulsada por CTERA y convocó a expresar el reclamo en las calles.

Sin embargo, la realización del Congreso Pedagógico, Político-Sindical no fue suspendida, aunque se desarrollará en un contexto atravesado por la medida de fuerza nacional.

Desde la conducción sindical remarcaron que la actividad servirá también para debatir las condiciones laborales de la docencia y acompañar el pedido de justicia por Nancy Godoy. Los dirigentes convocaron a una amplia participación tanto en las movilizaciones como en las actividades previstas durante la jornada.

Reclamo de justicia

A través de distintos pronunciamientos, UnTER y CTERA reclamaron el esclarecimiento del caso y el avance de la investigación judicial. La organización docente consideró que la respuesta institucional frente a la violencia de género debe convertirse en una prioridad y ratificó su acompañamiento a las acciones impulsadas en memoria de Nancy Godoy.

La protesta se desarrollará en simultáneo con otras manifestaciones previstas en distintos puntos del país bajo la consigna de exigir justicia y reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.