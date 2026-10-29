Tras el hallazgo del cuerpo de la maestra rural Nancy Godoy, CTERA convocó a un paro nacional docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional y a movilizaciones para este jueves 29 de octubre, tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes. La organización sindical también llamó a realizar una jornada nacional de duelo para exigir justicia y el esclarecimiento de su muerte.

Godoy estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Su muerte generó dolor e indignación en la comunidad educativa y renovó los reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), agrupación al a que pertenecía la víctima y que exige conocer qué pasó.

CTERA convocó a movilizaciones en todo el país

La Junta Ejecutiva de CTERA pidió a sus organizaciones de base, comunidades educativas y agrupaciones sindicales, sociales y de derechos humanos que acompañen la jornada. Las actividades previstas incluyen movilizaciones, radios abiertas, conferencias de prensa, actos y otras acciones públicas en distintas localidades del país. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) adelantaron a Mejor Informado que van a adherir a la medida de fuerza.

El gremio reclamó una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras. También exigió que se conozca toda la verdad y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La organización sindical también llamó a realizar una jornada nacional de duelo para exigir justicia y el esclarecimiento de su muerte

La convocatoria busca mantener el reclamo en la agenda pública y acompañar a la familia de Godoy, a sus compañeros de trabajo y a la comunidad educativa de la escuela rural donde desarrollaba sus tareas.

El sindicato cuestionó las condiciones de trabajo en zonas aisladas

Además del pedido de justicia, CTERA reclamó respuestas al Gobierno de Corrientes y al Gobierno nacional por las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección que, según expresó, atravesaba la docente en el ejercicio de su labor.

La organización sostuvo que ninguna persona que trabaja en educación debería desempeñar sus funciones sin protección. En ese sentido, planteó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio argentino.

El sindicato aclaró que las actividades que ya estaban programadas por sus entidades de base —como asambleas, congresos y elecciones— se mantendrán y se desarrollarán en el marco del reclamo por Godoy. La jornada del jueves 29 de octubre reunirá así el pedido de esclarecimiento de su muerte y las demandas por mejores condiciones de trabajo para el personal docente.