Avanza la investigación tras el disparo con un aire comprimido a un nene de 3 años en Plottier, en el barrio Mudón 2. El menor recibió un disparo en la nuca, por lo cual fue derivado al Castro Rendón y operado en las últimas horas.

Tras haber ingresado grave, afortunadamente el menor salió bien de la cirugía y se encuentra estable en pediatría.

A partir de esto, el único detenido que había en la causa fue liberado. Se trataba del novio de la abuela del niño, que tenía 43 años.

El hombre fue señalado como único sospechoso de efectuar el disparo bajo causas que se desconocen por el momento. Sin embargo durante este jueves fue liberado bajo notificación judicial, ya que el menor evoluciona favorablemente.

Por el estado de salud del nene, la causa pasará de la Fiscalía de Homicidios a la Fiscalía Genéricas, caratulando el caso como lesiones graves, ya que el disparo y la herida existieron, a pesar de que se sospecha que se trató de un accidente.

Aclararon que, tras entrevistarse con testigos y conocer los informes médicos, la investigación se está abordando como un accidente.

El pequeño continuará internado mientras lo monitorean de cerca ya que por su poca edad hubo grave riesgo de vida, aunque afortunadamente no presentó lesiones neurológicas.

El arma quedó secuestrada en un allanamiento hecho por Homicidios y detallaron que sería de municiones de 6,5.