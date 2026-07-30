Se conoció el último reporte de salud del nene de 3 años que fue baleado con un aire comprimido en una vivienda de Plottier, en el barrio Mudón 2. El único detenido es el novio de la abuela, quien habría efectuado el disparo bajo causas que aún se desconocen.

El menor había sido trasladado del Hospital de Plottier al Castro Rendón, donde fue sometido a una cirugía ya que la munición le había quedado en la nuca, comprometiendo su médula.

Este jueves al mediodía, el Hospital informó a Mejor Informado que se le retiró el proyectil durante la cirugía y que se encuentra aún internado en pediatría.

Sin embargo adelantaron que está sin lesión neurológica y que permanece estable tras haber estado muy grave.

Cómo sigue la investigación

Mientras tanto el caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Homicidios, quienes ordenaron un allanamiento en la casa para retirar el arma que tendría municiones de 6.5

En caso de que el menor se recupere y no corra riesgo su vida, la causa será caratulada como lesiones graves o gravísimas.

Desde el Ministerio Público Fiscal continúan investigando en qué circunstancia se produjo el disparo, mientras que el único sospechoso de 43 años está detenido.

No hay ninguna persona imputada por el caso y se esperan más datos sobre cómo ocurrió el hecho.