Un nene de 3 años y su familia atraviesa horas críticas tras haber sido disparado en la nuca con un rifle de aire comprimido. El episodio, que habrá sido un accidente, ocurrió en el barrio Mudón 2 de Plottier, bajo circunstancias que se investigan.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, informaron a Mejor Informado que no se sabe en qué situación ocurrió el disparo, que habría sido efectuado por el novio de la abuela, un hombre de unos 43 años que por el momento está detenido.

En cuanto al menor, inicialmente fue derivado al Hospital de Plottier y posteriormente se lo trasladó al Hospital Castro Rendón, donde fue sometido a una cirugía. Durante el miércoles estuvo en riesgo su vida, ya que ingresó con un grave cuadro.

Por el momento se espera un nuevo reporte sobre el estado de salud del menor, mientras que la Fiscalía de Homicidios, con la fiscal Lorena Juárez están encargados de realizar la investigación y las pericias necesarias del caso.

Durante la noche del miércoles, fiscalía pidió autorización para un allanamiento urgente, con el fin de recuperar el arma y analizar la vivienda. Allí encontraron el arma, que según describieron es un "aire comprimido medio raro, se usa un inflador para cargarlo, no es tradicional".

Detallaron que la munición es de 6.5, cuando normalmente los calibres de estos aires eran de 4.5 o 5.5. La munición le ingresó y quedó en la nuca del menor, poniendo en riesgo su médula, por lo cual fue sometido a cirugía urgente.

Según adelantaron, si el menor actualmente se encuentra bien y no tiene más riesgo de vida, la causa pasará a la Fiscalía de Génericas, ya que no sería un caso de Homicidios porque cambiaría la carátula de la investigación y serían lesiones gravísimas.

Aún no hay personas a las cuales les hayan formulado cargos, aunque el hombre señalado como presunto responsable permanece detenido a la espera de que se conozca el estado del menor.