Un alumno de secundario, harto del bullying que sufre por parte de sus compañeros, lanzó una amenaza estremecedora en un grupo de WhatsApp al advertir que iba a “barrerlos a todos”, mensaje que acompañó con imágenes de un arma. El episodio de violencia desató el miedo dentro de la comunidad educativa de un colegio de Catriel, obligó a las autoridades a activar un protocolo de urgencia y abrió un fuerte interrogante sobre los límites del hostigamiento y sus consecuencias.

Todo comenzó fuera del aula, pero con un impacto que rápidamente atravesó las paredes de la escuela. Según trascendió, el adolescente era blanco constante de burlas, bromas pesadas y risas dentro de un grupo extraescolar que compartía con sus compañeros. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el hostigamiento fue sostenido en el tiempo, generando un clima de desgaste que terminó por detonar la reacción del estudiante.

En ese contexto, y ya sin filtro, el joven decidió responder. Fue entonces cuando escribió en el grupo el mensaje que encendió todas las alarmas: "Sigan jodiendo y los voy a barrer a todos". Pero lo que terminó de provocar pánico fue que esa advertencia no llegó sola. El texto estaba acompañado por imágenes de un arma, un elemento que, real o no, elevó la situación a un nivel de gravedad extrema.

A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser un problema entre adolescentes para convertirse en un caso institucional. Las capturas comenzaron a circular, el miedo se instaló entre los alumnos y el tema llegó de inmediato a las autoridades del colegio. Frente a ese escenario, el equipo directivo no dudó y activó el protocolo de violencia escolar para intentar contener una situación que amenazaba con desbordarse.

En consecuencia, se convocó de manera urgente a los padres tanto del alumno que emitió la amenaza como de quienes lo hostigaban. La reunión incluyó a todo el grupo, en un intento por frenar la escalada del conflicto y evitar que la tensión pase a mayores. Además, se dio intervención al Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (ETAP), que tendrá la tarea de abordar el caso desde una perspectiva integral.

Sin embargo, las medidas iniciales también dejan interrogantes. Entre las decisiones que se evalúan aparece el cambio de curso del adolescente, una salida que, si bien busca descomprimir el clima, vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: quién termina pagando las consecuencias cuando el bullying se descontrola.

Mientras tanto, otro punto clave sigue envuelto en incertidumbre. Hasta el momento no se confirmó si el arma que aparece en las imágenes es real, aunque eso no alcanza para bajar la tensión. En contextos como este, la sola exhibición ya genera temor y expone un escenario de riesgo que no puede ser minimizado.