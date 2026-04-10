Ocho allanamientos simultáneos en la zona norte de Roca, droga en cantidad, más de dos millones de pesos, dólares en efectivo y dos detenidos señalados como líderes: así terminó de explotar una investigación que arrancó con una escena brutal, cuando una nena de 11 años recibió un disparo en la cabeza durante un ataque a tiros contra su casa y todavía pelea por su vida.

Todo comenzó con esa balacera salvaje ocurrida el 20 de febrero cerca de las 6 de la tarde. Fue a plena luz del día, en una vivienda de la calle Perito Moreno al 3300, cuando un vehículo pasó y abrió fuego contra el frente. Hubo múltiples detonaciones, gritos desesperados y una familia destrozada: la menor cayó herida de gravedad y tuvo que ser operada de urgencia, mientras otra nena también resultó lesionada por el roce de un proyectil.

A partir de ese momento, la Policía de Río Negro empezó a tirar del hilo. El taque, con un claro sello narco. Detrás de los disparos, todo apuntaba a un entramado más pesado, con conexiones en distintos barrios. Así se armó el rompecabezas que después de más de un mes de investigación, derivó en los ocho allanamientos simultáneos.

El operativo fue contundente. Participaron efectivos policiales, el grupo COER y Toxicomanía de Roca, con irrupciones coordinadas en distintos puntos calientes. Incluso, el despliegue fue seguido de cerca por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, que estuvo en el terreno mientras caían uno a uno los domicilios bajo la lupa.

Los resultados fueron demoledores. En los procedimientos se secuestraron más de 450 gramos de cocaína, además de dosis ya fraccionadas listas para la venta. También apareció marihuana en distintas etapas: plantas de casi un metro, otras en secado y envoltorios preparados. No era consumo: era un circuito en marcha.

Pero eso no fue todo. En varios domicilios había balanzas de precisión, el sello de los que cortan, pesan y venden. Y junto a eso, la plata: más de 2.100.000 pesos en efectivo y 1.030 dólares, repartidos en bolsos, cajones y escondites. Plata caliente, sin vueltas.

Como si el cuadro no fuera lo suficientemente pesado, también aparecieron municiones de distintos calibres, cargadores y elementos vinculados a armas, un dato que pega directo con el origen de la causa: el ataque a tiros que casi termina en tragedia absoluta.

Además, los investigadores se llevaron ocho celulares, que ahora son clave. Ahí puede estar todo: contactos, pedidos, movimientos. La cocina interna de la red.

El golpe tuvo nombres propios en términos judiciales, aunque no trascendieron públicamente. Dos hombres mayores de edad quedaron detenidos por la Ley 23.737, señalados como los que movían la estructura. No eran improvisados: manejaban droga, dinero y logística. En paralelo, otras tres personas quedaron imputadas, en un segundo nivel.

En uno de los domicilios, el panorama era claro: droga fraccionada, balanzas, plantas y dinero. Una boca funcionando sin disimulo. En otro, la cantidad de cocaína y efectivo marcaba a un distribuidor con peso propio.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y no se descartan nuevos procedimientos.