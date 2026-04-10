Momentos de extrema tensión se vivieron en el Colegio Estación Limay, de la ciudad de Cipolletti, donde un alumno de segundo año amenazó a sus compañeros en plena jornada escolar, generando pánico entre estudiantes, docentes y familias. El hecho derivó en un importante operativo preventivo con la intervención de distintos organismos del Estado.

Según trascendió, el adolescente habría advertido que asistiría al establecimiento con un arma para atacar a sus compañeros, lo que desató una rápida reacción dentro y fuera de la institución.

Ante la gravedad de la situación, se radicaron denuncias que activaron la intervención de la Justicia. Desde la Fiscalía informaron que tomaron conocimiento del caso y, debido a que se trata de un menor no punible, se dio inmediata participación a organismos de prevención y protección

Al tratarse de una persona menor de edad y no punible, se dio intervención a organismos de prevención correspondientes, entre ellos la Policía de Río Negro, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Defensoría del Menor. La actuación es parte de los protocolos establecidos para este tipo de casos, que buscan garantizar la protección integral del niño y la seguridad de la comunidad escolar.

Desde la institución se informó que se activó el protocolo interno en conjunto con la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar, documento del Ministerio de Educación de Río Negro.

El colegio detalló que se dio intervención inmediata a la Supervisión de Escuelas Privadas y se realizó una primera reunión con el estudiante, su familia, el equipo directivo, el Equipo de Orientación Escolar (EOE), representantes legales y la supervisora. Se acordó que el alumno no asistiera a clases y que intervinieran sus equipos técnicos externos. Además, se informó a SENAF, se consultó sobre acciones complementarias y se presentó exposición policial con intervención de la fiscalía del menor.

La institución comunicó también a las familias, docentes y personal sobre lo ocurrido. En paralelo, personal policial se presentó en el colegio y se solicitó acompañamiento en el ingreso de los estudiantes para garantizar tranquilidad en la jornada.

El Equipo Directivo pidió "paciencia y responsabilidad en las difusiones", subrayando que la prioridad es velar por la seguridad de los menores y de toda la comunidad educativa. Las medidas de contención seguirán activas durante la próxima semana y se informarán los avances a medida que se desarrollen.