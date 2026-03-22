Durante la noche del sábado se registró un accidente vial, en el cual el vehículo terminó cayendo dentro de un cañadón vacío en Zapala. El conductor de un automotor marca Fiat, modelo Duna, perdió el control del rodado, cayendo violentamente al Cañadón.

El siniestro vial ocurrió a las 22.15 hs del sábado, cuando el vehículo que circulaba por calle Besoky, quedó dentro del canal.

En el lugar se hizo presente personal del SIEN, con el Dr. Majul, quien examinó al conductor del rodado, el cual presentaba un fuerte golpe en la cabeza con un corte frontal de 10 cm.

Se cree que no hubo intervención de terceros y el único ocupante del rodado estaría fuera de peligro.