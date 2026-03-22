Nuevamente la Ruta 7 que une Neuquén y Centenario fue escenario de un fuerte choque durante el fin de semana largo. Esta vez ocurrió durante la noche del sábado, cuando sobre la mano hacia Centenario chocaron un auto Renault Sandero, una moto Corven Triax 250 cc y una Gilera 110.

El auto era conducido por una mujer de 46 años domiciliada en Centenario, mientras que en la Corven transitaba un joven de 27 años, de Cipolletti y la Gilera era conducida por un hombre de 47 años.

El hecho ocurrió en la zona del Picadero y como resultado ambos motociclistas resultaron con golpes y lesiones tanto en manos como piernas. Debieron ser asistidos por personal del Hospital Natalio Burd y trasladados en ambulancia. Horas después se informó que fueron dados de alta ya que no se trataba de lesiones graves.

Según la reconstrucción del siniestro, la Gilera habría aparecido desde la banquina en la ruta, provocando que los demás vehículos choquen.

La conductora del auto Renault Sandero no resultó herida y el test de alcoholemia dio resultado negativo. El auto terminó en contramano a unos 150 metros, luego de que maniobrara para evitar el impacto contra una de las motos.

Bomberos voluntarios también intervinieron en la asistencia del segundo hombre antes de que fuera trasladado. Luego despejaron la calzada de los plásticos que habían quedado. El tránsito estuvo interrumpido y realizaron las pericias correspondientes para determinar responsabilidades.