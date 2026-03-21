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Sábado 21 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Seguridad vial

Amplio despliegue en el oeste neuquino: retuvieron motos y autos tras intensos controles

El despliegue se realizó durante la tarde-noche del viernes en un punto clave del barrio. Participaron distintas áreas y también agentes municipales en tareas de control vehicular.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 13:29
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El procedimiento se concentró en la intersección de Rufino Ortega y San Martín, con presencia de móviles, motocicletas y patrullas a pie.

Un operativo de gran despliegue se realizó en el barrio Huiliches, en la ciudad de Neuquén, y dejó como saldo varios vehículos fuera de circulación y decenas de controles. El procedimiento se llevó adelante durante la tarde-noche de este viernes en un sector clave del oeste capitalino. Allí se montó un punto fijo donde se detuvo la circulación para verificar documentación y condiciones de manejo.

Durante el operativo se identificó a 92 personas y se controlaron 78 vehículos. Como resultado, 9 motocicletas y 2 autos fueron retirados de la vía pública por distintas irregularidades. Además, se labraron 14 actas por incumplimientos detectados en los controles.

Varias áreas en un mismo punto

El trabajo incluyó la participación de distintos equipos que operaron de manera simultánea. Hubo presencia de móviles, personal en moto, bicicletas y recorridos a pie, lo que permitió cubrir varias cuadras del sector. También intervinieron agentes de Tránsito municipal, que colaboraron en la verificación de documentación y condiciones de circulación. El control se extendió por varias horas, con un flujo constante de vehículos que pasaron por el retén.

El objetivo principal fue reforzar la presencia en la zona y detectar irregularidades en la vía pública. Este tipo de operativos se vienen replicando en distintos barrios de Neuquén capital como parte de una estrategia para intensificar controles en horarios específicos.

 

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