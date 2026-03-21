Un operativo de gran despliegue se realizó en el barrio Huiliches, en la ciudad de Neuquén, y dejó como saldo varios vehículos fuera de circulación y decenas de controles. El procedimiento se llevó adelante durante la tarde-noche de este viernes en un sector clave del oeste capitalino. Allí se montó un punto fijo donde se detuvo la circulación para verificar documentación y condiciones de manejo.

Durante el operativo se identificó a 92 personas y se controlaron 78 vehículos. Como resultado, 9 motocicletas y 2 autos fueron retirados de la vía pública por distintas irregularidades. Además, se labraron 14 actas por incumplimientos detectados en los controles.

Varias áreas en un mismo punto

El trabajo incluyó la participación de distintos equipos que operaron de manera simultánea. Hubo presencia de móviles, personal en moto, bicicletas y recorridos a pie, lo que permitió cubrir varias cuadras del sector. También intervinieron agentes de Tránsito municipal, que colaboraron en la verificación de documentación y condiciones de circulación. El control se extendió por varias horas, con un flujo constante de vehículos que pasaron por el retén.

El objetivo principal fue reforzar la presencia en la zona y detectar irregularidades en la vía pública. Este tipo de operativos se vienen replicando en distintos barrios de Neuquén capital como parte de una estrategia para intensificar controles en horarios específicos.