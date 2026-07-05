La Policía de Neuquén desarticuló cuatro presuntos puntos de venta de droga en el barrio Rincón del Valle de la capital provincial, en un operativo que culminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

El procedimiento fue el resultado de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, impulsada por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal Paula Yerfino, y llevada adelante por personal del Departamento Antinarcóticos y la División Antinarcomenudeo.

La pesquisa comenzó el 19 de mayo de 2026, luego de una denuncia que alertaba sobre el funcionamiento de un presunto punto de venta de estupefacientes. A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron corroborar la actividad ilícita, identificar a la principal sospechosa y vincular otros tres domicilios cercanos que también serían utilizados para la comercialización de droga.

Durante la investigación también se determinó la participación de un hombre, pareja de la principal investigada, quien al momento del operativo se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad de Neuquén.

Con las pruebas reunidas y tras constatar un importante movimiento de compradores, especialmente durante la tarde y en horarios de circulación de menores y adolescentes, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas el viernes 4 de julio desde las 19.30 y se extendieron durante aproximadamente cuatro horas.

Como resultado del operativo, fueron detenidos un hombre y una mujer. Además, los efectivos secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, más de medio millón de pesos en efectivo, 12 pastillas cuya composición será determinada mediante pericias y otros elementos que serán incorporados a la investigación judicial.