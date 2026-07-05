En las primeras horas de este domingo Bomberos Voluntarios de Plottier debieron asistir a un siniestro fatal ocurrido en Ruta 22, en el kilómetro 1231, donde había una joven fallecida y dos mujeres más heridas. La acompañante perdió la vida en el lugar mientras que las dos otras ocupantes fueron hospitalizadas en el nosocomio local y en el Castro Rendón.

Las jovenes circulaban en un Volkswagen Gol y por razones que aún no se informaron habrían chocado y terminado en la banquina.

Horas más tarde se conoció que la víctima fatal tenía 23 años y fue identificada como Mariana Escudero, quien vivía en el barrio Valentina Sur de Neuquén Capital. Por el impacto la víctima perdió la vida en el lugar y debió ser rescatada del vehículo ya que había quedado atrapada.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plottier, personal de la Policía y equipos del SIEN, quienes asistieron a las víctimas del siniestro.

Las causas que provocaron el vuelco son materia de investigación y trabajan en el caso las autoridades correspondientes. Mientras tanto las dos mujeres continúan siendo asistidas por sus heridas.