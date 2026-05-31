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Hubo agresiones

Centenario: el chofer de la grúa fue a retirar vehículos secuestrados por alcoholemia y terminó dando positivo

El conductor de la grúa presentaba alcoholemia positiva, hubo un forcejeo y violencia contra los otros demorados con alcoholemia y con los inspectores que intentaban controlarlos.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 14:10
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Hubo incidentes entre el conductor de la grúa, los otros conductores y los inspectores. Foto: Centenario Digital.

Una situación de violencia y agresión inaceptable se vivió durante la madrugada de este domingo en Centenario, mientras se desarrollaba un operativo de tránsito en las calles Honduras y Ecuador, en Barrio Sarmiento.

Inspectores municipales y efectivos policiales de Tránsito y de la Comisaría 52 llevaron adelante un control que terminó con el secuestro de seis vehículos por alcoholemia positivas, entre ellos una moto cuya conductora tenía 0,95 g/l y 14 actas contravencionales.

Pero lo más llamativo ocurrió pasadas las 3 de la madrugada, cuando los propietarios de algunos de los vehículos secuestrados, notaron que el chofer de la grúa, que iba a llevarse sus rodados, tenía aliento a alcohol y un comportamiento extraño.

Allí comenzaron a increparlo y forcejearse, pidiendo a los inspectores que también le realicen un test de alcoholemia a este conductor.

La situación fue escalando rápidamente hasta que llegaron a la agresión física y los efectivos policiales debieron separarlos. En esa intervención uno de los uniformados sufrió un golpe mientras otros le pedían al personal municipal que lo controlara.

Tras el altercado y las agresiones, los inspectores corroboraron que el chofer de la grúa -marca Mercedes Benz- tenía más de 1 g/l de alcohol en sangre, algo totalmente prohibido en la localidad. Además tampoco tenía la documentación obligatoria para conducir.

A la situación se sumó que este auxilio fue escoltado hasta el depósito municipal con uno de los autos secuestrados, quedando así también secuestrado el camión.

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