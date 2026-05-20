La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega presentaron un acuerdo parcial mediante el cual Ramón Segundo Cabrera reconoció su responsabilidad penal por hechos vinculados con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, armas de fuego y vehículos de origen ilícito.

Qué encontraron en el allanamiento

Según los representantes del Ministerio Público Fiscal, uno de los hechos investigados ocurrió el 19 de junio de 2025, cuando se concretó un allanamiento en un domicilio de Plottier ordenado en el marco de una investigación por robos y hurtos. Durante el procedimiento, realizado para secuestrar un vehículo, telefonía y documentación, personal policial encontró a Cabrera con sustancias estupefacientes y un arma de fuego.

De acuerdo con la acusación, el imputado tenía a su disposición distintos envoltorios con clorhidrato de cocaína (cerca de kilo y medio), cannabis sativa, balanzas de precisión, dinero en efectivo y una sustancia utilizada para el fraccionamiento de droga. Para la fiscalía, todo indicaba que las sustancias estaban destinadas a la comercialización.

En el mismo procedimiento, además, se secuestró un arma de fuego calibre 9 milímetros apta para el disparo junto con municiones, sin que Cabrera contara con autorización legal para su tenencia.

La acusación también incluyó el hallazgo de un automóvil Chevrolet Corsa con adulteraciones en la numeración identificatoria del chasis, un dominio colocado que no correspondía al vehículo y otras irregularidades. Según la investigación, el rodado coincidía con un automóvil denunciado como robado semanas antes.

Allanamientos anteriores con hallazgos

Durante la audiencia, además, la fiscalía describió otros hechos acumulados en el acuerdo. Uno de ellos ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuando en otro allanamiento realizado en el domicilio de Cabrera se secuestró un revólver calibre .32 apto para el disparo, junto con municiones de distintos calibres, sin que el imputado estuviera registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

En ese mismo procedimiento también fueron encontrados un vehículo Ford Ka con pedido de secuestro vigente, una camioneta Chevrolet S10 con el chasis adulterado y distintas autopartes vinculadas con vehículos denunciados como robados.

La decisión del juez Guaita

Por estos hechos, la fiscalía atribuyó a Cabrera los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, encubrimiento por receptación dolosa de vehículo automotor con numeración adulterada y encubrimiento por receptación dolosa, en carácter de autor y coautor, según cada caso.

Tras escuchar el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Cabrera, el juez Guaita homologó el acuerdo parcial presentado por las partes y declaró su responsabilidad penal. La determinación de la pena será discutida en una próxima audiencia.