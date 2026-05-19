La Justicia Federal condenó a un integrante de la Prefectura Naval Argentina acusado de actuar como informante y encubridor de un narcotraficante en Bahía Blanca. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal bahiense en el marco de una causa vinculada al tráfico de drogas y al presunto aporte de información reservada por parte del efectivo de seguridad.

Según la investigación judicial, el prefecto mantenía contacto con un traficante y le brindaba datos sensibles relacionados con tareas de inteligencia y movimientos de fuerzas de seguridad. Los jueces consideraron acreditado que el condenado advertía sobre allanamientos, seguimientos y posibles procedimientos judiciales, permitiendo que el narcotraficante evitara controles y operativos.

La causa se inició a partir de intervenciones telefónicas y tareas de seguimiento realizadas durante una investigación por comercialización de drogas en Bahía Blanca y otras localidades de la región. De acuerdo con el expediente, el prefecto utilizaba su posición dentro de la fuerza para acceder a información reservada y transmitirla de manera clandestina.

La sentencia incluyó cargos por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Durante el juicio también se analizaron comunicaciones, registros telefónicos y distintos cruces de información que, según el tribunal, permitieron reconstruir el vínculo entre el efectivo y el narcotraficante investigado. La resolución judicial remarcó además el impacto institucional de este tipo de maniobras debido a la utilización de estructuras estatales para favorecer actividades ilegales.

La investigación continúa abierta sobre otros posibles vínculos y derivaciones surgidas durante el proceso judicial.