Un control que terminó en una detención

El patrullaje preventivo de la Policía de Neuquén en el balneario Albino Cotro terminó con la demora de una mujer que tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial.

El procedimiento comenzó cuando los efectivos identificaron a dos personas que se encontraban en el lugar y decidieron verificar sus datos.

La consulta se realizó a través del Centro de Análisis Criminal, donde surgió que una de ellas registraba una medida judicial pendiente.

La Justicia confirmó que la medida seguía vigente

Ante la situación detectada, intervino personal de la Comisaría Segunda, que se comunicó con la Fiscalía correspondiente para corroborar la información.

Desde el organismo judicial confirmaron que el pedido de captura continuaba vigente.

Con esa confirmación, la mujer fue demorada y trasladada a la sede policial.

Quedó a disposición de la Justicia

La detenida quedó finalmente a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúa el trámite correspondiente dentro de la causa por la que era buscada.

El procedimiento se concretó a partir de una identificación durante tareas de prevención y de la posterior consulta de los registros judiciales.