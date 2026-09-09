La provincia de Neuquén destinará a Salud y Seguridad bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico

El gobierno de la provincia de Neuquén dio un nuevo paso en su estrategia contra el narcotráfico con la entrega de bienes decomisados en investigaciones judiciales que ya cuentan con sentencia firme. Durante un acto realizado en la ciudad de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa destacó los resultados alcanzados desde la implementación de la Ley Provincial de Desfederalización N° 3.488, que permitió a la Justicia provincial intervenir en causas de microtráfico de drogas.

Según detallaron las autoridades, fueron transferidos a la Provincia 12 automóviles, una camioneta, cuatro motocicletas, 110 millones de pesos y 25.000 dólares. Los recursos serán destinados a fortalecer las políticas públicas de Seguridad, Salud Mental, prevención y asistencia a personas afectadas por el consumo problemático.

Una herramienta para combatir el narcotráfico y recuperar recursos para la comunidad

Figueroa aseguró que los resultados de la política implementada "están a la vista" y destacó que ya se registran 183 condenas vinculadas al microtráfico desde la entrada en vigencia de la ley.

El mandatario remarcó que la lucha contra la droga no sólo apunta a desarticular organizaciones criminales, sino también a recuperar bienes obtenidos de manera ilícita para devolverlos a la sociedad en forma de servicios, equipamiento y programas de prevención.

En ese sentido, sostuvo que el Estado debe actuar de manera integral, combinando el trabajo de las fuerzas de seguridad con las acciones de contención social y sanitaria para asistir a familias que atraviesan situaciones vinculadas al consumo de drogas.

Más tecnología y equipamiento para la Policía del Neuquén

El gobernador confirmó que la Provincia continuará invirtiendo en herramientas tecnológicas para fortalecer las investigaciones criminales. Entre las principales medidas mencionó la incorporación de drones, equipamiento especializado y la futura compra de 500 nuevos patrulleros.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la inversión en seguridad supera los 5.500 millones de pesos y que gran parte de esos recursos se destinaron a vehículos, software de investigación, sistemas de vigilancia y capacitación del personal policial.

Las autoridades señalaron que la utilización de drones permitió detectar movimientos sospechosos, reunir pruebas y avanzar en allanamientos vinculados a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en distintos puntos de la provincia.

Salud y prevención, pilares de la estrategia provincial

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Tanto el gobernador como el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico requiere una mirada integral. Por ello, parte de los bienes recuperados también servirán para fortalecer programas de asistencia, rehabilitación y acompañamiento a personas que atraviesan consumos problemáticos.

La estrategia busca intervenir antes de que los jóvenes queden expuestos a redes vinculadas al delito y generar herramientas de contención para las familias afectadas.

Una de las camionetas decomisadas gracias a la aplicación de la Ley Provincial 3.488 - Foto: Neuquén Informa

Qué impacto tiene para los vecinos de Neuquén

Desde el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial sostienen que los operativos realizados en el marco de la Ley 3.488 contribuyeron a reducir delitos asociados al microtráfico y mejorar la seguridad en los barrios.

Las autoridades destacaron que las denuncias realizadas por vecinos a través de herramientas digitales y canales oficiales resultaron clave para avanzar en investigaciones que derivaron en allanamientos y condenas.

Además, remarcaron que la reutilización de los bienes decomisados permitirá fortalecer la presencia estatal en toda la provincia, desde Neuquén capital hasta las localidades del interior, con más recursos para prevención, asistencia social y seguridad ciudadana.

Neuquén busca consolidarse como referencia nacional

El fiscal general José Gerez sostuvo que los resultados obtenidos desde la desfederalización colocan a Neuquén como una de las provincias con mayor avance en la lucha contra el microtráfico.

Según explicó, los vehículos y fondos entregados fueron utilizados anteriormente por organizaciones criminales y ahora pasarán a formar parte de las herramientas del Estado para combatir el delito y asistir a las personas afectadas por el consumo de drogas.

La Provincia apuesta así a profundizar una política que combina investigación criminal, inversión tecnológica, prevención social y acompañamiento sanitario para enfrentar uno de los principales desafíos de seguridad de la región.