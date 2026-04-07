Un hombre fue detenido en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba acusado de vender cocaína y montar un sistema de vigilancia ilegal con cámaras instaladas en postes de luz para controlar el movimiento en la zona.

El sospechoso, de nacionalidad peruana, fue interceptado en la vía pública luego de intentar darse a la fuga ante la Policía, en un operativo que permitió desbaratar el punto de venta de estupefacientes.

Tras la detención, se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas sobre las calles Soldado Ruiz al 1600 y Martín Alonso Pinzón al 1500, donde se secuestraron dosis de cocaína, 510 mil pesos en efectivo, cámaras de seguridad y otros elementos de interés para la causa.

Según fuentes policiales, el acusado utilizaba un kiosco como fachada para la comercialización de droga, lo que le permitía operar con discreción dentro del barrio.

Además, había instalado cámaras en distintos postes de luz para monitorear el entorno y anticipar la presencia policial, una modalidad que refuerza la organización delictiva y complica las tareas de control.

El detenido cuenta con antecedentes penales por narcotráfico, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la red.