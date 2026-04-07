En la tarde de este martes, el rápido accionar de personal de la División Motorizada de Seguridad (Demose) de la Policía de la Provincia del Neuquén permitió demorar a un sospechoso. Ya a disposición de la Justicia, se investiga si está vinculado con robo y hurto de vehículos.

Minutos después de las 13, en la intersección de las calles Ignacio Rivas y Durán, efectivos de la patrulla de Bicipolicía se encontraban realizando recorridas preventivas. Una mujer les alertó que una persona con remera azul y pantalón negro estaba merodeando la zona e intentó abrir automóviles estacionados.

Ante la situación descripta, los uniformados iniciaron un rastrillaje que permitió localizar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga. Tras un seguimiento controlado, durante el cual el sospechoso desoyó la voz de alto, fue interceptado en la calle Durán al 1400.

Cuando los policías lo palparon, el hombre dejó caer una herramienta tipo “T” con punta afilada y una llave tubo, elementos comúnmente utilizados por los delincuentes para forzar cerraduras. Inmediatamente fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción y quedó a disposición de la Justicia.