Dos mujeres resultaron heridas este martes luego de que se desprendiera una mampostería en el interior de un local de comida rápida en el barrio de Caballito.

El hecho ocurrió sobre la avenida Rivadavia, entre Beauchef y José María Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según las primeras informaciones, el desprendimiento se produjo dentro del comercio, lo que generó momentos de tensión entre clientes y empleados.

Al lugar acudieron equipos del SAME, que asistieron a las dos mujeres afectadas, de 45 y 51 años.

Ambas pacientes quedaron bajo atención médica en el lugar, a cargo del servicio de área protegida.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del derrumbe y evaluar el estado estructural del local.