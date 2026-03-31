El entorno del exfutbolista Enzo Pérez está conmocionado luego de la detención de su padre, Carlos Francisco Pérez, acusado de abuso sexual simple contra una menor de 12 años, hija de su pareja.

La denuncia que desencadenó la detención fue presentada por personas cercanas a la víctima, quien relató episodios de tocamientos inapropiados y hostigamiento dentro del ámbito familiar. La Justicia argentina intervino de inmediato para proteger a la niña y detener al acusado.

El arresto se llevó a cabo en las últimas horas y Carlos Francisco Pérez permanece bajo custodia judicial a la espera de los próximos pasos procesales. Se prevé que en los próximos días se realicen pericias psicológicas y la declaración de la menor en Cámara Gesell, fundamentales para avanzar en la investigación.

La causa se encuentra en etapa de investigación y bajo la supervisión del magistrado interviniente, mientras el fútbol nacional sigue de cerca el desarrollo de este delicado caso que ha generado gran repercusión social y mediática.