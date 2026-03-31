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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Detenido

Detienen al padre de Enzo Pérez por abuso sexual a una menor de 12 años

Carlos Francisco Pérez fue arrestado tras una denuncia por abuso sexual simple contra la hija de su pareja. La justicia argentina investiga los hechos ocurridos en el entorno familiar.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 13:03
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Padre de Enzo Pérez acusado de abuso sexual a niña de 12 años

El entorno del exfutbolista Enzo Pérez está conmocionado luego de la detención de su padre, Carlos Francisco Pérez, acusado de abuso sexual simple contra una menor de 12 años, hija de su pareja.

La denuncia que desencadenó la detención fue presentada por personas cercanas a la víctima, quien relató episodios de tocamientos inapropiados y hostigamiento dentro del ámbito familiar. La Justicia argentina intervino de inmediato para proteger a la niña y detener al acusado.

El arresto se llevó a cabo en las últimas horas y Carlos Francisco Pérez permanece bajo custodia judicial a la espera de los próximos pasos procesales. Se prevé que en los próximos días se realicen pericias psicológicas y la declaración de la menor en Cámara Gesell, fundamentales para avanzar en la investigación.

La causa se encuentra en etapa de investigación y bajo la supervisión del magistrado interviniente, mientras el fútbol nacional sigue de cerca el desarrollo de este delicado caso que ha generado gran repercusión social y mediática.

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