Un punto de venta de drogas que funcionaba dentro de una vivienda en Rincón de los Sauces, con armas listas para disparar y movimientos de dinero constantes, terminó en una condena rápida pero con penas dispares.

A menos de tres semanas del allanamiento, la Justicia homologó un acuerdo abreviado y dictó 4 años de prisión efectiva para el principal acusado, mientras que la mujer que participaba en la actividad recibió 3 años de prisión en suspenso.

Un punto de venta activo durante semanas

La investigación determinó que entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026, en una casa de la localidad, funcionaba un espacio de comercialización de estupefacientes.

Según la acusación, Facundo Aníbal Navarro vendía cocaína y otras sustancias a personas que llegaban hasta el lugar, mientras que María Pía Narváez colaboraba en el fraccionamiento y la venta.

Durante las tareas de vigilancia, los investigadores registraron al menos 24 operaciones compatibles con la comercialización de droga, con pagos que se realizaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

Drogas, dinero y armas cargadas

El 13 de marzo se concretó el allanamiento que terminó de confirmar el funcionamiento del lugar.

La policía secuestró 68 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de cannabis, balanzas de precisión y recortes utilizados para fraccionar la droga.

También encontraron más de 2,6 millones de pesos en efectivo y tres armas de fuego con municiones, todas aptas para el disparo.

El escenario expuso no solo la venta de estupefacientes, sino también la presencia de armamento en condiciones de uso dentro del mismo espacio.

Juicio abreviado y reconocimiento de los hechos

El caso avanzó mediante un procedimiento abreviado. Ambos imputados admitieron su responsabilidad en los hechos.

La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega impulsaron el acuerdo que fue presentado en audiencia ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien lo homologó.

Los delitos fueron calificados como comercio de estupefacientes, en calidad de autor para Navarro y de partícipe secundaria para Narváez, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.

Condenas diferentes en el mismo caso

Como resultado del acuerdo, Navarro fue condenado a 4 años de prisión efectiva y al pago de una multa.

Narváez, en cambio, recibió una pena de 3 años de prisión condicional. Deberá cumplir reglas de conducta como fijar domicilio, presentarse periódicamente ante control judicial, no consumir estupefacientes y acreditar trabajo o estudios.

Clausura del lugar y decomisos

El acuerdo incluyó el decomiso del dinero, las sustancias y los dispositivos electrónicos secuestrados durante el procedimiento.

Además, se dispuso el mantenimiento de la clausura del inmueble donde se desarrollaba la actividad.

La causa se resolvió en un plazo corto desde el allanamiento, con una investigación que logró reunir pruebas suficientes para sostener la acusación y avanzar hacia una condena.