Los controles realizados durante el fin de semana en distintos puntos de Neuquén dejaron al descubierto una postal que sigue encendiendo alarmas: caza furtiva, pesca ilegal y presuntos circuitos clandestinos de comercialización.

Uno de los procedimientos más delicados ocurrió en cercanías del aeropuerto Chapelco, donde personal de Fauna interceptó a dos hombres que realizaban actividad de caza en un sector donde está prohibida.

Durante el operativo secuestraron un arma larga y municiones, mientras la Justicia avanzó con una causa por caza ilegal y tenencia de arma de guerra.

“En toda esa zona no se puede hacer caza”

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, habló este lunes en el programa “La mañana es de la primera”, que se emite por la AM550, y dio detalles del operativo realizado por guardafaunas y personal del Grupo Táctico Operativo.

“Secuestramos un arma larga, se radicó una causa en fiscalía por caza ilegal y por tenencia de arma de guerra”, explicó.

Sobre el lugar donde encontraron a los sospechosos, remarcó:

“Esto fue ayer tarde noche cerca del aeropuerto, vieron a dos hombres cazando, los guardafaunas fueron a ver y se encontraron con dos personas, es un lugar peligroso”, resaltó.

Además, dejó en claro que se trataba de una actividad prohibida: “En toda esa zona no se puede hacer caza”.

El otro dato que encendió las alarmas: 77 truchas secuestradas

El operativo cerca de Chapelco no fue el único caso detectado durante el fin de semana. Según detalló Lagos en AM550, también encontraron personas trasladando cantidades de truchas muy por encima de lo permitido.

“Detectamos a una persona con 17 truchas, en Piedra del Águila otra que llevaba 60 truchas”, relató.

En total, durante los controles realizados este fin de semana secuestraron 77 truchas.

Para las autoridades, los números encontrados exceden ampliamente una actividad recreativa o familiar.

“Quien lleva 17 o 60 truchas claramente tiene un comercio”, sostuvo el funcionario.

Investigación en redes, restaurantes y pescaderías

Desde Fauna explicaron que los controles ya no se limitan a rutas o zonas rurales. También realizan inspecciones en comercios y seguimientos a publicaciones en redes sociales.

“Hacemos controles en lugares de comercio de trucha y de carne de jabalí”, señaló Lagos en diálogo con AM550.

Además, reveló que durante 2024 detectaron establecimientos que no podían justificar la procedencia de los productos que ofrecían.

“Estamos yendo a restaurantes y pescaderías. Tenemos grupos que investigan a través de redes sociales y damos con gente que comercializa por Facebook, por Instagram”, indicó.

“Produce un gran daño ambiental”

El director provincial de Fauna sostuvo que los controles se intensificaron en los últimos años y aseguró que las infracciones vienen disminuyendo.

“En estos dos años ha venido bajando el número de infracciones, porque implementamos más tecnología y controles”, explicó.

Sin embargo, advirtió que todavía aparecen casos graves vinculados a la extracción indiscriminada.

“Si vas a pescar en familia, se pueden llevar 10 truchas de forma legal, es un montón. Tenemos que tener la consciencia colectiva de cuidar el recurso”, afirmó.

Y cerró con una advertencia directa: “Quien saca 17 truchas produce un gran daño ambiental”.