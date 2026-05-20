La investigación por el brutal crimen del comerciante Elías Miguel sumó un nuevo capítulo con la detención de un hombre de 44 años, conocido en el ambiente delictivo local y con importantes antecedentes. El sospechoso, que además llevaba colocada una tobillera electrónica, fue capturado durante un operativo policial en la zona oeste de la ciudad y quedó directamente vinculado al homicidio ocurrido el domingo. Con esta caída, ya son dos los detenidos en la causa.

El arresto se produjo mientras el sospechoso circulaba en un Chevrolet Corsa blanco acompañado por otras dos personas. Los movimientos del vehículo ya estaban bajo la lupa de los investigadores, que venían siguiendo pistas clave en las horas posteriores al asesinato del comerciante.

La escena tuvo tensión, móviles policiales y un fuerte despliegue sobre avenida Bustillo, en el que incluso estuvo presente el ministro de Seguridad Daniel Jara, el jefe de Policía Daniel Bertazzo y el subjefe Elio Tapia. Allí, efectivos de distintas unidades cerraron el operativo y redujeron al hombre de 44 años, considerado una pieza importante dentro de la investigación. El dato que más ruido hizo entre los investigadores fue que el sospechoso llevaba una tobillera electrónica.

Pero además, su nombre no era desconocido para el ambiente policial. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que el detenido cuenta con antecedentes importantes y que desde hace tiempo figuraba dentro del radar de las fuerzas de seguridad locales.

La causa ya tenía un primer detenido. Se trata de Franco Alí González, un hombre que era buscado por la Justicia de Chubut y que terminó internado en el Hospital Zonal de Bariloche después de recibir un disparo en la cara. Permanece con custodia policial mientras avanza la investigación por el crimen.

Allanamiento y secuestros

En paralelo, tras la captura del segundo sospechoso, los investigadores avanzaron con allanamientos y requisas en busca de elementos que pudieran terminar de reconstruir el rompecabezas del homicidio. En los procedimientos participaron autoridades policiales y funcionarios provinciales que siguieron de cerca cada movimiento del caso.

Durante las diligencias se secuestraron 10 teléfonos celulares, guantes y herramientas que ahora serán sometidos a pericias. Los pesquisas intentan determinar si alguno de esos elementos fue utilizado antes, durante o después del ataque contra el comerciante.

Además, los teléfonos podrían transformarse en piezas decisivas. Los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles contactos entre los involucrados en las horas previas al crimen.